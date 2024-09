America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand! Ritiro per i Defender, fulmini in acqua e regate interrotte

Lezione di vela a Barcellona del sindacato italiano ai Kiwi, fuori dal campo di gara dopo aver accumulato oltre un minuto di svantaggio: poi arriva la bufera.

Tuoni e fulmini a Barcellona e non solo dal punto di vista climatico: il vero uragano è Luna Rossa, che batte per la prima volta New Zealand facendo il pieno di fiducia in vista della seconda parte della Louis Vuitton Cup e poi delle regate decisive per la conquista dell’America’s Cup. Una vera e propria lezione di vela da parte di Luna Rossa Prada Pirelli Team ai Defender, costretti al ritiro dopo aver accumulato uno svantaggio vicino addirittura al chilometro e mezzo. Il tutto in un clima da tregenda, giusto per rendere ancor più epico e memorabile il clamoroso risultato conseguito dal sindacato italiano.

Louis Vuitton Cup, partenza perfetta di Luna Rossa

Partenza ritardata a causa dei continui cambi di direzione del vento, che hanno costretto a ridisegnare il campo di regata. Decisivo l’avvio sprint di Luna Rossa, che grazie a una manovra audace e spericolata è riuscita a infilare i Kiwi proprio sulla linea dello start e a orzare immediatamente, costringendo New Zealand a un evidente errore. L’imbarcazione dei Defender si è letteralmente piantata sull’acqua e gli italiani ne hanno approfittato per prendere il largo, accumulando alla prima virata un vantaggio di 16 secondi. Il tutto dopo aver rischiato di ribaltarsi, rimanendo in volo su un solo foil: una manovra quasi da film d’azione.

New Zealand a oltre un chilometro, italiani in trionfo

Meno tribolato il prosieguo della regata. Nonostante il tentativo di rientro di New Zealand, Luna Rossa ha controllato sempre la situazione con grande autorevolezza, mantenendo stabile il gap e anzi accumulando un altro secondo di margine al secondo giro di boa. Poi Luna Rossa ha gestito la situazione alla perfezione, a dispetto dei continui cambi di vento e delle mosse “disperate” dei neozelandesi. Che, dopo i 23 secondi di ritardo a metà gara, sono sprofondati a -31 al quarto cancello e addirittura a 59 secondi al quinto. Un’umiliazione senza precedenti per i Defender, che a metà dell’ultimo giro sono usciti dal campo di gara ritirandosi ufficialmente.

Fulmini sul campo di gara, regate interrotte a Barcellona

Una mossa giunta pochi secondi dopo che alcuni fulmini si sono abbattuti sul campo di gara, invitando i Defender – ormai battuti – alla prudenza. Vittoria meritatissima per Luna Rossa e regate interrotte: quella contro Orient Express, che avrebbe messo in palio punti “veri” e non utili soltanto a consolidare fiducia e morale, è stata rinviata al pari delle altre. Coi francesi Luna Rossa Prada Pirelli Team dovrebbe gareggiare nella giornata di mercoledì, mentre è molto probabile che la sfida contro American Magic, originariamente prevista proprio per il 4 settembre, possa subire a sua volta uno slittamento.