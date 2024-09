America's Cup, Luna Rossa batte anche Alinghi: è a punteggio pieno. Protesta degli svizzeri respinta

Quarta vittoria su quattro nel round robin per l'imbarcazione italiana: scintille in avvio con gli elvetici, ma la manovra di Luna Rossa è stata giudicata corretta.

Luna Rossa sa solo vincere nel round robin della Louis Vuitton Cup, la coppa che precede l’America’s Cup di vela. Quarta vittoria su quattro per l’imbarcazione italiana, che nell’ultima regata della prima fase impone la legge del più forte anche ad Alinghi. Successo forse più sofferto del previsto per Luna Rossa Prada Pirelli, che ha dovuto lottare fino all’ultimo per tenere alle spalle il fanalino di coda della classifica. Prestazione, di contro, che conforta le speranze di Alinghi Red Bull Racing di strappare un posto tra le prime quattro e giocarsi poi il tutto per tutto nelle semifinali.

Louis Vuitton Cup: scintille tra Luna Rossa e Alinghi

Squadra che vince non si cambia eil sindacato italiano ha confermato in blocco l’intero equipaggio reduce dalle cruciali vittorie su American Magic e Ineos Britannia nella giornata di sabato. Importante la manovra iniziale, che ha consentito al sodalizio di Max Sirena di riportarsi immediatamente in testa dopo che gli svizzeri avevano preso il comando in partenza. Infuocata la prima parte di regata, con tanto di incrocio ravvicinato tra le due imbarcazioni che ha scatenato le proteste ufficiali di Alinghi: una richiesta di penalità nei confronti degli italiani è stata però respinta dagli organizzatori, che hanno rigettato al mittente le lamentele di Alinghi.

Quarta vittoria per l’imbarcazione italiana a Barcellona

Luna Rossa è passata così davanti al primo cancello con un vantaggio esiguo, appena quattro secondi, che poi è lievitato immediatamente di diverse centinaia di metri. Sfruttando l’abbrivio sul primo lato di poppa gli italiani hanno incrementato il vantaggio, passando alla seconda boa con 11 secondi e poi continuando ad allungare, fino ai 28 secondi di margine a metà gara. Alinghi, tuttavia, non ha mollato. Gli elvetici hanno ridotto il gap nella quarta delle sei frazioni di gara e si sono ulteriormente avvicinati nella quinta, fino a una quindicina di secondi. Alla fine, però, Luna Rossa ha chiuso con 26 secondi di margine.

America’s Cup, martedì contro New Zealand e Orient Express

Quarta vittoria su quattro, dunque, per Luna Rossa che si mantiene saldamente al comando della classifica: difendere il primo posto al termine del round robin 2 sarebbe cruciale, perché offrirebbe al sindacato italiano la possibilità di scegliere l’avversaria in semifinale. Martedì 3 settembre, intanto, sono in programma due regate. La prima, non valida ai fini della Louis Vuitton Cup, vedrà Luna Rossa di fronte ai Defender di Emirates Team New Zealand. Poi, nella terza regata di giornata, la sfida ai francesi di Orient Express.