Condizioni proibitive a Barcellona, dove il vento non ne vuol sapere di salire sopra i 6 nodi. Ultimo tentativo dopo le 15,30, ma si va verso il rinvio definitivo a domenica

A Barcellona ha vinto il vento: troppo debole per consentire a Luna Rossa e Ineos Britannia di scendere in acqua, con continui rinvii che hanno finito per esasperare anche la pazienza dei più ottimismi. Salvo grosse sorprese, a questo punto assai improbabili (verrà fatto un ulteriore tentativo intorno alle 15,55), la sfida di finale di Louis Vuitton Cup ripartirà domenica, quando è previsto vento sostenuto e stabile sopra i 12 nodi.

In aggiornamento