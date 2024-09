America's Cup, Luna Rossa supera Orient Express e vola in semifinale: quinta vittoria su cinque

Missione compiuta per il sindacato italiano, che si mantiene a punteggio pieno nella Louis Vuitton Cup e centra la qualificazione al prossimo turno: ennesimo trionfo a Barcellona.

Luna Rossa è un rullo compressore e conquista la quinta vittoria in altrettante regate della Louis Vuitton Cup. Il sindacato italiano continua a guardare tutti dall’alto in basso nella classifica del doppio round robin: e non va dimenticato come Luna Rossa Prada Pirelli si sia presa la soddisfazione di infliggere una vera e propria lezione di vela ai Defender di Emirates Team New Zealand, costretti al ritiro martedì scorso dopo essere sprofondati a un chilometro e mezzo di distanza. Regata, in ogni caso, non valida ai fini della classifica generale.

Louis Vuitton Cup, Luna Rossa qualificata aritmeticamente

Valeva eccome, invece, la sfida del round robin 2 contro i francesi di Orient Express, che ha regalato a Luna Rossa il punto decisivo per staccare, anche dal punto di vista aritmetico, la qualificazione in semifinale. Una qualificazione di fatto ipotecata dalle precedenti vittorie, ma che adesso è ufficiale a tutti gli effetti. Spithill e soci sono sempre al comando della classifica della Louis Vuitton Cup e chiudere al primo posto sarebbe fondamentale per decidere poi la sfidante in semifinale. Potrebbe essere proprio Orient Express l’avversaria: i francesi, infatti, si giocano il quarto e ultimo posto utile contro gli svizzeri di Alinghi.

L’imbarcazione italiana non lascia scampo a Orient Express

Senza troppe storie la prima regata del round robin 2 per Luna Rossa. Orient Express ha pagato un errore in avvio finendo oltre il boundary, ma è riuscita comunque ad avvicinarsi in prossimità della prima boa. Gli italiani sono passati avanti con una decina di secondi di vantaggio, poi hanno allungato con decisione sul primo lato di poppa, scappando via a 27 secondi. A questo punto il vantaggio della barca tricolore è andato progressivamente aumentando sulla quarantina di secondi e alla fine la regata si è chiusa coi francesi in ritardo di un minuto e due secondi.

Francesco Bruni esulta: ora American Magic e Ineos Britannia