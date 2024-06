Euro2024: Croazia e Albania spaventano Spalletti, tris Inghilterra, stenta la Germania: tutte le amichevoli

Continuano le amichevoli di preparazione all'Europeo in Germania. Spalletti prende appunti dopo le vittorie della Croazia e dell'Albania su Macedonia del Nord e Liechtenstein.

Manca sempre meno all’inizio dell’Europeo e i test delle amichevoli stanno dando le ultime risposte ai ct. Dovrà schiarirsi le idee anche Spalletti, con l’Italia che scenderà in campo oggi 4 giugno contro la Turchia. Intanto l’allenatore azzurro ha potuto studiare i prossimi avversari.

L’Albania avvisa Spalletti

Spalletti non dovrà sottovalutare nessuno nel girone per evitare spiacevoli sorprese. Neanche l’Albiania, sulla carta la squadra materasso, ma con una formazione equilibrata e capace di dare fastidio. Contro il Liechtenstein lo hanno confermato con un netto 3 a 0. Ad aprire le danze ci ha pensato Broja, attaccante del Fulham da tenere d’occhio. Nella ripresa Asani e Muci hanno chiuso il match. La squadra di Sylvinho debutterà il 15 giugno contro gli azzurri al Westfalenstadion di Dortmund.

La Croazia cala il tris e manda un messaggio all’Italia

Tris anche della Croazia contro la Macedonia del Nord, la stessa nazionale che fece fuori l’Italia campione d’Europa dal Mondiale in Qatar. Protagonista del match Majer, centrocampista del Wolfsburg, autore di una doppietta. A calare il tris ci ha pensato Pasalic a dieci dalla fine. La formazione di Dalic non ha più i campioni di una volta, ma ha dimostrato di poter dire la sua. Un altro messaggio per il ct italiano, che dovrà studiarli per bene in vista della sfida del 24 giugno.

Inghilterra show, frena la Germania

Tra le candidate alla vittoria dell’Europeo c’è sicuramente l’Inghilterra e lo ha dimostrato anche contro la Bosnia. Southgate ha a disposizione una formazione ricca di talento, qualità e duttilità. Ovunque pesca, prende qualcosa di buono. Un esempio? Cole Palmer, vera sorpresa in Premier League con il Chelsea, Anche con i tre leoni ha continuato a fare quello che gli viene meglio: il gol. Nel finale sono arrivate anche le firme di Alexander-Arnold, che il ct sta continuando a provare a centrocampo, e Kane.

Piccolo passo falso della Germania, che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro l’Ucraina. In campo anche la Scozia, che non ha avuto problemi contro Gibilterra, che è riuscita a terminare il primo tempo in parità e a non subire più di due gol contro un avversario nettamente superiore. Christie e Adams hanno regalato la vittoria agli scandinavi.