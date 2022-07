Amichevoli estive 2022: 8-1 dell'Inter al Novara

21-07-2022 22:15

Al Suning Training Centre di Appiano Gentile l’Inter di Simone Inzaghi ha disputato un’amichevole, definita “allenamento congiunto sul sito ufficiale interista, con il Novara, formata da due tempi regolamentari di 45 minuti. La partita è terminata 8-1 per i nerazzurri, Lautaro ha messo a segno una doppietta, un gol per tempo, mentre le altre reti sono state siglate da Barella, Dzeko, Bellanova, Lukaku e Zanotti più un autogol di Ciancio. Per il Novara gol della bandiera di Bortolussi. Sabato alle 18,30 l’Inter giocherà col Lens la sua terza amichevole internazionale dopo il 4-1 al Lugano e il 2-2 col Monaco.