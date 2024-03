Amichevoli: Giroud lancia la Francia, Bellingham salva l’Inghilterra, Calzona ferma Haaland

La Francia batte 3-2 il Cile grazie all'intramontabile bomber. Seconda vittoria di fila per la Germania, Calzona ferma Haaland, disastro Turchia

27-03-2024 10:58

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A 37 anni Giroud conferma di essere ancora decisivo: l’attaccante del Milan è risultato decisivo nel 3-2 della Francia al Cile. Il solito Bellingham evita il secondo ko di fila all’Inghilterra, in ripresa la Germania che piega anche l’Olanda. Alla Turchia di Montella non basta Calhanoglu.

Amichevoli, l’eterno Giroud lancia la Francia contro il Cile

Sotto dopo appena 6′ per il gol di Nunez, i vicecampioni del mondo della Francia hanno poi battuto 3-2 una Roja che sta provando a rilanciarsi col nuovo ct Gareca. Fofana e Kolo Muani su assist di Theo Hernandez hanno consentito ai Bleus di rientrare negli spogliatoi con un gol di vantaggio. Al 72′ il milanista Giroud ha calato il tris, prima del sigillo di Osorio che ha reso meno amara la sconfitta del Cile. Il riscatto dopo il ko nell’amichevole persa con la Germania è arrivato, ma la sensazione è che in ottica Europei Deschamps debba ancora trovata la quadra, soprattutto in difesa.

Bellingham salva l’Inghilterra: secondo ko evitato, col Belgio è 2-2

Dopo la sconfitta nell’amichevole col Brasile decisa dal gioiellino 17enne Endrick, l’Inghilterra ha rischiato di finire nuovamente ko al Wembley Stadium. Contro il Belgio di Tedesco il pareggio è arrivato soltanto al 95′ grazie al fenomeno Bellingham, che ha sfruttato nel migliore dei modi l’assist di Maddison. Tutte nel primo tempo le precedenti reti: Tielemens ha aperto le danze all’11’, quindi il pareggio momentaneo di Toney su rigore, prima della doppietta firmata Tielemens, propiziata dal passaggio vincente di Lukaku.

Le altre amichevoli: la Germania vince ancora, Turchia al tappeto

La Germania di Nagelsmann si conferma in ripresa: al successo con la Francia ha fatto seguito quello in rimonta per 2-1 con l’Olanda, maturato grazie ai gol di Mittelstadt e Fullkrug nel finale. Senza dubbio un altro segnale incoraggiante in vista degli Europei in casa. Malissimo la Turchia di Montella, travolta addirittura 6-1 dall’Austria. Unica nota lieta il gol dell’interista Calhanoglu. La Slovacchia dell’allenatore del Napoli Calzona pareggia 1-1 con la Norvegia, con tanto di rigore sbagliato da Haaland. Cade il Portogallo, sconfitto 2-0 dalla Slovenia. La Croazia ne fa quattro all’Egitto.