Spagna-Brasile 3-3: l'arbitro le sbaglia tutte, autogol Olivera condanna l’Uruguay

Pioggia di gol ma anche tanti pasticci arbitrali in Spagna-Brasile al Bernabeu. Endrick incanta i suoi futuri tifosi, ma stonano i fischi a Morata

27-03-2024 10:29

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Spettacolo e pasticci arbitrali al Bernabeu: tra Spagna e Brasile finisce 3-3, la giostra del gol. Delude Vinicius, mentre la stellina Endrick ha fatto subito innamorare l’esigente pubblico madrileno. Ma lo show in campo è macchiato dai fischi riservati al capitano delle Furie Rosse Morata. Nell’amichevole persa dall’Uruguay contro la Costa d’Avorio serata da incubo per il napoletano Olivera.

Festival del gol tra Spagna e Brasile. Ma quanti errori arbitrali

Il primo Spagna-Brasile della storia disputato al Bernabeu ha riservato una pioggia di gol. Ben sei, tre parte. Un pareggio pirotecnico, scandito – però – da un’incredibile serie di errori arbitrali. Senza l’ausilio del Var il direttore di gara Nobrega si è mostrato inadeguato, sbagliando l’impossibile. A partire dal rigore molto light concesso ai padroni di casa dopo 12′ e trasformato da Rodri. Sbagliata anche la gestione dei cartellini, con i brasiliani che avrebbero meritato sanzioni più severe. Dopo il raddoppio di Dani Olmo, il ‘madrileno’ Rodrygo ha permesso alla Seleçao di rientrare negli spogliatoi sotto di 2-1.

Endrick subito a bersaglio al Bernabeu: il 17enne continua a stupire

Dopo aver deciso l’amichevole con l’Inghilterra, il gioiellino 17enne del Brasile Endrick si ripete anche al Bernabeu, che in estate diventerà la sua nuova casa. Entrato a inizio ripresa, dopo soli 4′ l’attaccante del Palmeiras ha segnato il gol del momentaneo 2-2. Nel finale concessi altri due rigori: all’87’ Rodri ha riportato avanti la squadra, al 97′ l’ex Milan Paquetà ha fissato il risultato sul 3-3.

Nella serata della lotta al razzismo stonano i fischi a Morata

Nonostante il sostegno del pubblico di casa, Vinicius jr non ha brillato. Probabilmente la stella del Real Madrid e del Brasile ha sofferto il peso dei giorni di avvicinamento all’amichevole di lusso con la Roja, quando è scoppiato a piangere in conferenza per via degli insulti razzisti di cui è puntualmente vittima. E nella partita contro il razzismo hanno stonato i fischi che una parte dei tifosi del Bernabau ha riservato al capitano della Spagna Alvaro Morata, ex Real oggi in forza ai rivali dell’Atletico Madrid. “Mi fa male che il capitano della Nazionale sia fischiato nel nostro Paese. Provo dolore e vergogna” ha commentato il ct De la Fuente.

Uruguay ko: gara da incubo per il napoletano Olivera

Partita da dimenticare per il terzino sinistro del Napoli Olivera, protagonista in negativa nell’amichevole che il suo Uruguay ha perso 2-1 contro la Costa d’Avorio, reduce dal recente trionfo in Coppa d’Africa. Schierato da Bielsa come difensore centrale, dopo soli 9′ Olivera ha macchiato la sua prova con l’autogol che ha consentito agli Elefanti di portarsi in vantaggio. Al pareggio di Vinas ha poi fatto seguito il sigillo nel finale di Doue.