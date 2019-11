Ammutinamento Napoli, arriva la mossa rabbiosa di De Laurentiis

Resta alta la tensione in casa Napoli dopo l'ammutinamento messo in atto dai giocatori in seguito alla partita contro il Salisburgo dello scorso 5 novembre, quando dopo la Champions League Insigne e compagni si sono rifiutati di andare in ritiro e sono tornati nelle rispettive case. Secondo quanto riporta La Repubblica, il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis ha deciso di congelare il pagamento dell'ultimo stipendio dei giocatori, quello di ottobre.

La mossa del patron, accolta con molto fastidio dallo spogliatoio, è stata fatta in vista della prossima richiesta di decurtazione degli ingaggi mensili, che secondo le indiscrezioni può arrivare fino al taglio del 25% lordo.

Lunedì partiranno le missive ai giocatori e siccome le due parti non si sono riavvicinate inizierà l'attesa battaglia legale. Il club azzurro, fa sapere il Mattino, si muoverà su un doppio binario: l'istanza di arbitrato con la multa per violazione dell'accordo collettivo, che potrebbe variare a seconda dei giocatori, e un'azione legale per giusta causa legata ai danni d'immagine provocati dall'ammutinamento seguito a una partita vista in tutta Europa.

De Laurentiis è atteso a Napoli lunedì. Vani i tentativi di Carlo Ancelotti di riavvicinare club e squadra, le ultime dichiarazioni di Edorardo De Laurentiis, figlio del presidente, hanno fatto inviperire i giocatori, che ancora non hanno chiesto scusa per quanto successo.

"Bisogna rispettare il posto di lavoro, i calciatori sono pur sempre dipendenti di un'azienda – aveva detto -. Lo stipendio va meritato, vanno onorate maglia e città. Il tifoso viene allo stadio per loro e quindi ci vuole rispetto, rispetto, rispetto".

"I vecchi calciatori avevano più palle di quelli di oggi. Negli spogliatoi del calcio italiano servirebbero più figure come Montervino, ricordo una sua chiamata a mio padre: 'presidente, possiamo tornare dalle nostre mogli? Sono quattro settimane che non le vediamo'. Con il rispetto si ottiene tutto".

