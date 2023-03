Amrabat, parla il fratello: "Rifiutate tre grandi offerte"

"Manchester Uniter, Barcellona e Chelsea ci hanno tutte provato"

26-03-2023 20:24

Nordim Amrabat, fratello di Sofyan, centrocampista della Fiorentina, in un’intervista a Voetbal Primeur ha rivelato un retroscena di mercato relativo alla sessione di gennaio: “C’era molto interesse su Sofyan, ma lui voleva partire solo per una squadra di alto livello. Abbiamo ricevuto molti sondaggi dall’Inghilterra e quei club potrebbero anche pagare sostanziali quote di trasferimento”.

“Posso citare tre club che sono stati davvero concreti negli ultimi giorni: il Manchester United è arrivato negli ultimi due giorni ma con un’offerta in prestito con opzione di riscatto e la Fiorentina non lo voleva, così come anche il Barcellona che per i problemi finanziari non poteva offrire l’obbligo di riscatto. Il terzo club era il Chelsea. Il Barça era disposto a pagare tanto, ma la Fiorentina ha detto ‘no, assolutamente no. Sei uno dei nostri giocatori più importanti, non ti lasceremo andare ora. In estate si potrà riparlare di trasferimento”.