Ancelotti deluso: "Il Real ha creato poco e commesso tanti errori"

15-02-2022 23:53

“Avremmo dovuto giocarcela meglio. Al ritorno, tuttavia, sarà una gara diversa”. Grande delusione per Carlo Ancelotti, dopo la sconfitta del suo Real Madrid patita in extremis al Parco dei Principi contro il PSG per mano di Kylian Mbappé al minuto 94′. Il tecnico di Reggiolo, intervistato da Mediaset, non ha dubbi: “I nostri avversari hanno meritato di vincerla, noi davanti abbiamo creato poco. Non solo: abbiamo anche commesso tanti errori in fase d’impostazione”.

L’obiettivo, chiaramente, viene ora puntato sul match di ritorno al Bernabéu: “Sarà un match differente, in cui la mia squadra avrà tutte le carte in regola per ribaltare la situazione. Dovremo saper essere migliori rispetto a questa sera, con e senza palla. Servirà maggior spinta e aggressività, pur mantenendo una buona dose di equilibrio, perché il PSG è particolarmente abile in contropiede”.

OMNISPORT