Ancelotti: "Una grande gioia tornare al Real"

“E’ successo tutto molto in fretta, in pochi giorni: per me è una grande gioia tornare ad allenare il Real”. Queste le prime parole di Carlo Ancelotti da nuovo tecnico delle merengues. Nuovo si fa per dire, perché dal 2013 al 2015 sulla loro panchina vinse una Coppa del Re, una Champions League, una Supercoppa europea e un mondiale per club. “Mbappé per vincere di nuovo la Champions? Di sicuro i grandi giocatori ti aiutano a ottenere i trionfi, ma la base è una squadra equilibrata. Conosco la rosa, ma non c’è stato tempo di parlare del mercato”

OMNISPORT | 02-06-2021 18:47