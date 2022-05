19-05-2022 08:32

Negli occhi di tutti c’è ancora la scena delle lacrime di Dybala e della commozione di Chiellini, che lunedì all’Allianz Stadium hanno detto addio alla Juventus. Il giro di campo, i flash dei fotografi, i cori e gli applausi per la Joya e il capitano alla loro ultima recita in bianconero.

Che poi siano arrivate anche le critiche per Dybala il giorno successivo, alla notizia del sempre più probabile accordo con l’Inter, è un’altra storia. Resta quella notte di emozione. Anche a San Siro domenica potrebbe esserci un’ultima volta: quella di Samir Handanovic con la maglia dell’Inter, ma con reazioni assai diverse.

Handanovic ai saluti: non accetta riduzione stipendio

L’Inter non aveva intenzione di rinunciare ad Handanovic, che avrebbe dovuto avere il ruolo di chioccia del neo-acquisto Onana (teoricamente sarebbero partiti alla pari), ma il club non intende riconoscere lo stesso stipendio al numero 1 nerazzurro.

Handanovic è rimasto fin qui freddo davanti all’offerta di prolungamento dell’Inter con 30% di decurtazione rispetto all’ingaggio attuale: la corsa per una maglia da titolare e l’offerta al ribasso da parte dell’Inter avrebbe indispettito il portiere, non più convinto di voler rinnovare il contratto e proseguire l’avventura con la maglia nerazzurra. Nessuna risposta al club e l’ultima giornata di Serie A con la Sampdoria potrebbe essere quella dell’addio a San Siro.

Handanovic non commuove i tifosi, sul web tutti dalla parte del club

Il non rinnovo di Samir Handanovic e il suo possibile addio non fanno però strappare i capelli alla tifoseria interista, che da anni non lo ama più come un tempo. Alcuni errori gravi e una fascia da Capitano al braccio che non ha mai scaldato gli annimi della tifoseria fanno sì che sui social fiocchino i commenti negativi: “Quindi non è vero che domenica a San Siro non ci sarà nessuna festa” oppure: “La vicenda Donnarumma – Maignan dovrebbe insegnare ad Handanovic che nessuno è indispensabile, specialmente a quasi 38 anni” e ancora chi scrive: “Giusta la riduzione per il rinnovo di uno prossimo ai 38 anni”

C’è tra i tifosi dell’Inter anche chi esagera: “La decurtazione deve essere del 95%” o anche: “Non fate sapere a Handanovic che il portiere dei Rangers ha 40 anni, altrimenti non ce lo togliamo più davanti”

Il web è scatenato: “Risparmiate i soldi ad Handanovic, lasciate un secondo giovane da far crescere. Ringraziamo sentitamente Handa per quello che ha fatto da noi, ma serve gente giovane e motivata” e ancora: “Lo dico? Lo dico: restando con questa rosa e con Onana al posto di Handanovic l’Inter vince lo scudetto senza problemi”.

Infine non manca chi resta preoccupato per il futuro in porta: “L’Onana visto negli ultimi sei mesi qui ad Amsterdam (e nella coppa d’Africa), non mi da più garanzie di Handanovic. Spero cambi registro arrivando da noi”.

SPORTEVAI