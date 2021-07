Anche per Guercilena il futuro di Nibali sarà all’Astana

Giorno dopo giorno acquisiscono sempre più concretezza i rumors che vogliono Vincenzo Nibali all’Astana-Premier Tech la prossima stagione.

L’ultimo, in ordine di tempo, a dare peso alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane è stato Luca Guercilena, attuale team manager dello “Squalo” alla Trek-Segafredo.

Secondo il dirigente milanese infatti, già sicuro dell’addio del messinese alla squadra americana, il due volte vincitore del Giro d’Italia alla fine sceglierà di far ritorno alla corte di Giuseppe Martinelli, l’uomo col quale Nibali ha conquistato tra gli altri il Tour de France 2014.

“Abbiamo parlato di alcune possibilità con il suo agente durante la primavera, ma non abbiamo mai realmente raggiunto un accordo. Cercava un contratto di un anno” ha rivelato Guercilena a Cyclingnews.

“Da quel che ne so, non ha ancora deciso cosa vuole fare dopo. Non ha neanche comunicato le sue intenzioni al di là del fatto che prima vuole correre i Giochi di Tokyo. È stato associato così spesso alla Astana, quindi penso che quella sarà la sua destinazione” ha ammesso il dirigente della Trek-Segafredo, squadra che, con la partenza dello “Squalo”, si troverà scoperta sul fronte dei Grandi Giri.

“Non abbiamo previsto un sostituto per fare classifica. Ci guardiamo sempre in giro, ma abbiamo fatto degli investimenti su corridori giovani e vorremmo andare avanti e supportare corridori come Giulio Ciccone, Jasper Stuyven e Mads Pedersen”.

OMNISPORT | 20-07-2021 17:05