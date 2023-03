L’arbitro ecuadoriano, Byron Moreno, diventato famoso dopo la gara tra Corea e Italia del 2002 finisce ancora nei guai: ma questa volta è lui la vittima di un’aggressione

27-03-2023 15:00

Byron Moreno avrà sempre un posto speciale nella mente dei tifosi italiani, magari non di quelli a cui una persona di solito aspira nella vita. L’ex arbitro ecuadoriano, famoso o meglio famigerato per la sua performance ai Mondiali del 2002, ora però è la vittima di un episodio avvenuto nel corso di una gara amatoriale.

Byron Moreno: aggredito durante un torneo amatoriale

La carriera di Byron Moreno come arbitro professionista è finita da tempo, ma l’ex fischietto nel corso del tempo si è guadagnato una certa popolarità nel mondo del calcio che lo tiene ancora sotto i riflettori. Stavolta però l’ex arbitro finisce sui giornali non per una sua performance ma nel ruolo di vittima. E’ diventato infatti virale il video in cui si vede l’ex arbitro aggredito nel corso di una finale di un torneo amatoriale a Guayaquil. Violento il colpo sferrato alle spalle dell’arbitro con l’autore del gesto che si allontana immediatamente e Moreno che viene aiutato a rialzarsi dagli altri giocatori.

Agredieron a Byron Moreno en final de torneo amateur en Guayaquil. Cobarde patada estando de espalda el árbitro. pic.twitter.com/PiYNI0ZPTw — Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) March 26, 2023

Italia-Corea del Sud: Moreno e lo scandalo del 2002

Nella mente dei tifosi italiani la gara dei Mondiali del 2002 tra gli azzurri, allenati da Trapattoni, e i padroni di casa della Corea del Sud rimane ancora impressa nella memoria. Gli azzurri non stavano giocano un mondiale da sogno ma quella gara rimane nella memoria per una sequela di incredibili errori arbitrali da parte di Moreno a cominciare dalla frettolosa espulsione di Francesco Totti, al rigore concesso ai padroni di casa della Corea passando per una serie incredibili di decisioni arbitrali che fecero andare su tutte le furie anche un telecronista sempre composto come il mitico Pizzul.

Byron Moreno: l’arresto e i guai con la giustizia

Dopo la carriera da arbitro che ha avuto proprio nel 2002 il suo picco, Byron Moreno è diventato esperto di moviola per la tv ecuadoriana. Ma nella sua vita privata le cose non sono andate come sperava: comincia ad accumulare debiti e finisce nel giro del narcotraffico al puto che nel settembre del 2010 viene arrestato all’aeroporto JFK di New York mentre cerca di entrare nei Stati Uniti co 6 chili di eroina nascosti sotto i vestiti. Viene condannato a una pena di 2 anni e 6 mesi ma esce per buona condotta nel dicembre del 2012; viene estradato in Ecuador dove deve affrontare le accuse di evasione fiscale.