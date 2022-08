Andrea Dovizioso prepara la festa d'addio

31-08-2022 11:29

Dovizioso salirà in sella per l’ultima volta sulla sua Yamaha, una moto con la quale il pilota forlivese non è mai riuscito veramente a trovare il giusto feeling. Il countdown verso l’addio alla motogp è ormai inesorabilmente iniziato e Misano rappresenta l’ultima fermata di una lunga carriera.

Nel weekend gli occhi di tifosi e addetti ai lavori, saranno quasi tutti per lui: Andrea sarà il protagonista assoluto perché vuole congedarsi con una grande festa per sé e per i suoi tifosi.

Non è stata una stagione fin qui facile o esaltante. Anzi…Dovizioso è sempre rimasto nelle retrovie e per questo motivo era arrivato a decidere che questa sarebbe stata ufficialemnte la sua ultima stagione. Poi la pausa estiva lo ha portato a riflettere e ad anticipare ulteriormente i tempi dell’addio: Misano sarebbe stata l’occasione perfetta per chiudere davanti ai suoi tifosi e ai ducatisti, che sicuramente gli vorranno rendere omaggio per gli otto anni di crescita vissuti insieme.

Il tre volte vice-campione del mondo vuole solo pensare a godersi la grande festa che lo attende in Romagna, cercando magari di chiudere in bellezza con un ultimo acuto una carriera di oltre 20 anni nel Mondiale, 15 dei quali passati nella classe regina con altrettante vittorie. Dopo Misano si volerà ad Aragon dove sulla Yamaha ci sarà il collaudatore Yamaha Cal Crutchlow.

“Quello di San Marino è il mio ultimo Gran Premio. Sarà molto insolito e strano dopo tutta la mia carriera.Nonostante questo però, sono molto felice di chiudere a Misano con tutti i miei amici e tifosi”. Spero che sia un grande weekend. Sarà molto importante essere competitivi, cercando di conquistare qualche punto e penso che avremo quattro giorni di divertimento ed una grande festa”, ha concluso Andrea Dovizioso.

Cosa c’è ora nel suo futuro? Di ufficiale non c’è al momento nulla, ma senza dubbio avrà molto tempo per tornare a dedicarsi più assiduamente alla sua passione, il motocross.