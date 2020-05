Andrea Manfredonia, il procuratore che ha sposato Martina Stella

Andrea Manfredonia fa il procuratore sportivo. Si occupa di calciatori e dei loro interessi, da un punto di vista legale e commerciale, curando gli interessi di quanti entrano nel suo portafogli e della sua agenzia, la MCDR Sport Management. Una società che nasce dalle iniziali dei cognomi dell’agente e dei suoi soci, Alessio Ceccarelli e l’avvocato Alessandro De Rosa. Ed è sposato con l’attrice Martina Stella, tenera e struggente protagonista dell’inarrivabile capolavoro di Gabriele Muccino, “L’ultimo bacio”.

Andrea Manfredonia, procuratore e marito di Martina Stella

Un sogno, un’idea che viene elaborato da Andrea – classe 1988 – complice il legame a doppio filo con il mondo del calcio. Andrea Manfredonia è figlio di Lionello, noto giocatore, costretto al ritiro dopo aver subito un infarto in campo, poco dopo la sua nascita quando giocava nella Roma.

Quando il papà Lionello Manfredonia ebbe un arresto cardiaco in campo

In campo, al Dall’Ara, accusò un malore durante Bologna-Roma e si accasciò: si trattava di arresto cardiaco. Il primo a soccorrerlo fu Bruno Giordano, ma non mancarono di dimostragli affetto e vicinanza gli altri amici e colleghi che lo affiancarono nel lungo cammino verso il ritorno a casa. Lionello smise di giocare a 33 anni e intraprese una carriera collaterale, ma non meno affascinante. Da qui l’ipotesi poi realizzata di una società in grado di seguire in ogni sua componente i clienti, i giocatori appunto e che guida il figlio Andrea.

Stella-Manfredonia, come nasce un amore

L’incontro con Martina Stella, invece, Andrea pare la deve attribuire ad amici comuni che hanno presentato il procuratore all’attrice che ha ufficializzato la loro relazione nel 2015, a un anno dal matrimonio celebrato il 3 settembre 2016. un amore assoluto, complice e fresco: l’attrice non manca occasione di elogiare l’intelligenza del consorte che è rimasto accanto a lei e Ginevra, la figlia di sette anni avuta dall’ex compagno, con estrema attenzione e cura.

Martina Stella a Vieni da me: “Andrea è il mio principe”

La Stella, durante un collegamento molto complicato con Vieni da me, ha svelato particolari inediti sulla sua quarantena. Dopo essersi mostrata con la figlia Ginevra con cui si diverte a fare video su Tik Tok, l’attrice racconta di aver fatto fatica inizialmente a seguire le lezioni scolastiche a distanza della sua bambina a cui dedica, poi, la canzone di Jovanotti “Per te”. Una dedica diversa, invece, è quella che ha riservato ad Andrea, suo marito. “Non è stato facile trovare il vero amore, ma alla fine ci sono riuscita”, ha detto l’attrice. “Io ricordo ancora quando parlavano di Martina e del Principe Harry e tutti dicevano che non era vero. Poi è arrivata l’attrice canadese”, l’ha stuzzicata la Balivo. “Ma io il mio principe l’ho trovato”, ha chiuso lì Martina, riservando un’ultima dedica al marito Andrea.

VIRGILIO SPORT | 04-05-2020 18:00