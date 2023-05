Roland Garros, Vavassori ribalta Kecmanovic: la biografia del talento torinese. Video

Con il successo del classe 1995, il Roland Garros 2023 si tinge sempre più di azzurro con undici italiani al secondo turno tra tabellone maschile e femminile

30-05-2023 18:46

Alla sua seconda apparizione in un torneo del Grande Slam, Andrea Vavassori è riuscito a raccogliere la sua prima vittoria a questo livello battendo la testa di serie n°31, Miomir Kecmanovic, grazie a un’incredibile rimonta, che lo ha portato a vincere al supertiebreak del quinto set.

Dopo aver superato i tre turni di qualificazione per il Roland Garros – battendo nell’ordine: Titouan Droguet, Filip Misolic e Alejandro Tabilo – il tennista torinese ha raggiunto per la prima volta il secondo turno in un torneo Slam, in seguito a una partita epica durata 5h e 10m contro il serbo n°37 del mondo.

Andato sotto di due set Vavassori non si è scomposto e nel terzo ha iniziato la sua personale rimonta, conquistando tutti i successivi parziali al tiebreak e trionfando con il risultato di 5-7 2-6 7-6(8) 7-6(3) 7-6(9) al termine di una prestazione superba, che l’ha visto servire 15 ace e tirare addirittura 106 vincenti. Al turno successivo se la vedrà con Genaro Alberto Olivieri, altro giocatore passato dalle qualificazioni e attualmente n°231 del mondo.