Andreas Seppi medita l'addio al tennis

Mentre la generazione dei fenomeni fa sempre più parlare di sé, il tennis italiano potrebbe perdere a breve uno dei suoi massimi rappresentanti dell’ultimo decennio.

Dopo essere stato eliminato al primo turno nel Atp 250 di Los Cabos (cemento), in Messico, per mano dell’australiano Alex Bolt, Andreas Seppi non ha infatti escluso l’ipotesi del ritiro al termine della stagione:

“Qui in Messico mi sono sempre trovato bene, la gente è accogliente e il torneo è molto bello. Non so se continuerò a giocare il prossimo anno, ma di sicuro tornerò qui”.

Trentasette anni compiuti lo scorso febbraio, Seppi è tuttora l’unico tennista italiano ad avere vinto tornei su erba, cemento e terra battuta. La sua miglior posizione nel ranking Atp è stata il 18° posto raggiunto nel gennaio 2013.

Attualmente occupa l’87° posto della classifica.

OMNISPORT | 20-07-2021 15:22