Andretti: "Se Hamilton si ritira si fa male da solo"

17-01-2022 22:18

L’ex campione del mondo di F1 Mario Andretti in un’intervista a racingnews365.com si è così espresso su Lewis Hamilton e sulla possibilità che si ritiri: “È difficile entrare nella testa di qualcun altro ma, dal mio punto di vista, mi direi di andar là fuori e di fargliela vedere! Ha il grande incentivo di poter essere l’unico ad aver vinto otto titoli mondiali, e credo che solo questo basti e avanzi”.

“Ha tutti gli ingredienti per poter combattere e rimettersi in gioco. Oltretutto, sono certo che tutti i suoi fan vorrebbero vederlo all’opera, nella speranza che questa saga continui, così come la bella rivalità tra due squadre e due grandi piloti. Viceversa, se decidesse di lasciare, probabilmente farebbe un danno a se stesso”.

OMNISPORT