Atletica, Andy Diaz conquista la Diamond League a Eugene: prima di lui solo Tamberi

L’Italia può sorridere per il presente e per il futuro grazie alla vittoria di Andy Diaz: l’atleta cubano, naturalizzato italiano, ha infatti dominato il salto triplo nella finale di Diamond League a Eugene

Motivi per sorridere: la stagione dell’atletica mondiale si avvia alla sua conclusione. E uno degli eventi che sancisce la fine di una lunghissima stagione, costellata anche dai Mondiali di Budapest, arriva con la finale di Diamond League che si sta disputando sulla pista di Eugene negli Stati Uniti. Il motivo del sorriso è Andy Diaz che conquista il diamante per la seconda volta consecutiva, ma la prima da italiano.

Andy Diaz: 17.43 ed un balzo nel futuro

Andy Diaz ha conquistato la vittoria nella Diamond League aggiudicandosi anche la tappa finale di Eugene dove ha sbaragliato la concorrenza piazzando un clamoroso 17.43 a cui nessuno è riuscito a replicare: la sua serata è stata di altissimo livello con una serie di salti tutti sola i 17 metri. Alle sue spalle di è piazzato il campione del mondo Hugues Fabrice Zango che in questa occasione si deve accontentare di un 17.25.

Siamo arrivati solo 18 ore prima della gara perché abbiamo ricevuto il visto solo questa settimana – ha detto Diaz – Ci siamo riconfermati a questi livelli in una gara che non era facile. Abbiamo chiuso alla grande la stagione. E adesso speriamo di poterci vedere a Parigi.

Parigi 2024: ora l’Italia ha un’altra stella

Per Andy Diaz si tratta della seconda vittoria della Diamond League. L’atleta cubano si era preso il “trofeo” anche nella scorsa stagione nelle finali di Zurigo ma questa negli States rappresenta la sua prima volta da italiano. Il 27enne, che ha acquisito la cittadinanza italiana solo da pochi mesi, non ha potuto prendere parte agli ultimi Mondiali di Budapest in quanto non ha ottenuto il via libera dalla federazione mondiale.

Per lui arriva una vittoria che segna la fine di una stagione in cui ha saltato come pochissimi al mondo con un massimo stagionale di 17.75 fatto registrare a Firenze nello scorso giugno. Per lui comincia ora un periodo di preparazione che lo porterà alle Olimpiadi di Parigi in cui gareggerà con i colori italiani.

Andy Diaz entra nel “club Tamberi”

Riuscire a vincere la Diamond League, benché non regali titoli di giornale e copertine, è un obiettivo importante per gli atleti perché rappresenta la capacità di riuscire ad essere al top mondiale nel corso di un’intera stagione: un’impresa piuttosto complicata. Prima di Diaz, l’unico italiano a riuscirci è stato Gianmarco Tamberi che ha conquistato il “diamantone” in due circostanze nel 2021 e nel 2022. L’azzurro avrebbe potuto partecipare anche a questa edizione di Eugene ma dopo la gioia mondiale ha preferito rinunciare.