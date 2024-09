La ricomparsa distensiva di Anna Kalinskaya nel box di Jannik Sinner agli Us Open, quel sorriso tirato non fuga ogni dubbio

La fidanzata di Sinner è apparsa tra i più vicini a Jannik con un sorriso quasi teso, segnale di distensione ma che non chiarisce se la crisi è al passato o meno

Non è per sempre. Non è neanche per la durata di un post che la presunta crisi tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sale nelle gerarchie delle notizie. Quel defollow che aveva destato inevitabile preoccupazione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, si è convertito in un gesto di distensione che ha accreditato la tesi della distanza tra i due che hanno scelto – agli albori della loro relazione – di renderla pubblica.

D’altronde la celebrità di entrambi e la loro costante presenza sotto i riflettori non poteva che essere risolta così, anche se con una copertura che nella storia del tennis – che pure annovera numerosi esempi – non trova eguali.

A sigillare il ritrovato amore, dopo l’accettazione di Anna a seguire nuovamente sui social Jannik, sarebbe poi la sua presenza nel box riservato a Flushing Meadows. Seduta davanti, in prima fila, con alle spalle ospiti di eccezione quali Seal e Laura Strayer ha riservato alle telecamere pochi segnali.

Sinner agli Us Open, la ricomparsa di Anna Kalinskaya

Un sorriso enigmatico, alla Gioconda, quello che Anna ha sfoggiato nel match in cui ha così dimostrato partecipazione e sostegno a Sinner, capace di superare un Medvedev straordinario, eccezionale, tutto genio e sgregolatezza. Che, però, non è riuscito a mettere in un angolo Jannik più che mai motivato in questi Us Open su una superficie che a lui è congeniale e con una motivazione forte. Molto forte.

La partecipazione di Anna alla vittoria di Jannik

Anna Kalinskaya, dalla sua, ha applaudito, quasi partecipato a quanto stava avvenendo in campo nel match di qualche giorno fa nel quarto disputato da Sinner e vinto con un risultato per nulla scontato.

La sua fidanzata, che ha attraversato con lui le polemiche scaturite a Wimbledon e poi legate alla vacanza in Sardegna e alla mancata partecipazione alle Olimpiadi, aveva concluso il suo Us Open tra sabato e domenica contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, in un match contraddistinto anche da una polemica arbitrale. Anna è comunque rimasta a New York: nella notte si è capito il perché.

Fonte: Getty Images

Anna nel box riservato a Sinner

Il segnale di riconciliazione dopo il defollow

Un nuovo segnale di riconciliazione, di comprensione e sostegno pur non accompagnato da esternazioni di enorme entusiasmo e trasporto da parte della compagna russa. Qualche stories abbastanza evocativa, appena. Poi dal 27 agosto nessun post inedito che colleghi Anna a Jannik o che racconti aspetti della sua vita personale con Sinner.

Questo rapporto ricucito, parallelo alla pubblicazione di nuovi contenuti con una costanza e frequenza più alta da parte di Maria Braccini (tornata alla sua attività principale di influencer), siglato con il segui che la tennista russa ha convenuto appare confermato. Non altri dettagli in cronaca, ma come a Wimbledon la mera ricomparsa nel box tra ospiti, amici e persone di fiducia di Jannik.