Anomalie cardiache per Moscon: rischio operazione

La stagione di Gianni Moscon, già poco positiva a livello di risultati (solo tre vittorie), si arricchisce di un’altra notizia poco piacevole, che si aggiunge a quella foratura che gli ha tarpato le ali nell’ultima Parigi-Roubaix vinta da Sonny Colbrelli.

Il corrirode trentino della Ineos Grenadiers, che per il 2021 ha però già firmato per l’Astana, dove correrà insieme a Vincenzo Nibali, si sta infatti sottoponendo a esami cardiaci per approfondire l’origine di alcune anomalie emerse nelle ultime gare disputate.

A prendersi cura di Moscon è il dottor Roberto Corsetti, che ha comunque spento ogni tipo di allarmismo in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, pur non escludendo la possibilità che Moscon debba sottoporsi ad un intervento chiurgico:

“Gianni ha avuto aumenti ingiustificati e rapidi della frequenza cardiaca, a parità di sforzo. Siamo in una fase di indagine che era opportuno svolgere, senza allarmismi di alcun tipo. Può darsi che Moscon si debba sottoporre ad un’ablazione. È una ipotesi, ma non l’unica. Quando avremo tutti gli elementi a disposizione decideremo”.

