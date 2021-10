Antonio Conte, il richiamo della panchina: grande offerta in arrivo

D’altronde vederlo disoccupato, dopo aver risollevato le sorti di una stagione e dell’Inter, qualche sospetto di insofferenza e insoddisfazione lo fa venire. il nuovo ruolo di opinionista per Sky Sport, non esaurisce la potenza di Antonio Conte l’allenatore. Forse appaga altro, come il desiderio di visibilità, addirittura la cura della sua immagine o anche il collaterale, ovvero la mole e il volume di accordi di altro genere che esulano dal primo, principale motivo per cui Conte è celebre: la capacità di far esprimere al meglio i suoi giocatori da allenatore.

La bomba su Antonio Conte

Ebbene, in Inghilterra qualche nostalgico c’è e chi lo rivorrebbe in Premier si è già palesato: anche oggi The Sun rilancia una indiscrezione che associa il nome di Antonio Conte al Newcastle, club inglese in difficoltà e pronto a interrompere il proprio rapporto con Steve Bruce che, fino a questo momento, non avrebbe soddisfatto le aspettative dei vertici e dei tifosi.

Antonio Conte e il Manchester UTD

Una indiscrezione che rilancia le voci che vorrebbero l’allenatore salentino anche tra i papabili successori alla panchina del Manchester UTD: a incidere sarebbero gli attriti di spogliatoio tra Ole Gunnar Solskjaer e alcuni giocatori, tra cui l’ex Juve Cristiano Ronaldo.

Antonio Conte e l’ipotesi Newcastle

Tornando alle cose del Newcastle, la squadra occupa la parte bassa della classifica inglese e un intervento miracoloso, ma non impossibile di mister Conte potrebbe rivelarsi la soluzione più adatta. Anche i betting analysts inglesi, che danno l’ex allenatore della Juventus in pole position proprio come nuovo manager del Newcastle, concordano sul suo possibile ritorno nel campionato che lo stesso Conte ha amato e che cita sempre a paragone della Serie A.

Ora toccherà a lui valutare, ponderare e decidere se abbracciare una causa e abbandonare l’Italia e concedersi questa deviazione di percorso rispetto all’esperienza appena intrapresa di commentatore e opinionista televisivo.

