Juve-Chelsea, Antonio Conte svela un retroscena di mercato su Lukaku

In questa nuova carriera da opinionista (in attesa di un rientro in grande stile su una delle panchine più prestigiose), Antonio Conte si lascia andare spesso e volentieri ad analisi, giudizi e retroscena sul suo passato da allenatore. Proprio alla vigilia della sfida tra Juventus e Chelsea, squadre entrambe guidate in passato dal tecnico salentino, Conte ha desiderato evidenziare come il suo interesse per Romelu Lukaku, oggi riferimento dei Blues, fosse antico.

Il retroscena di mercato svelato da Conte: Lukaku alla Juve

“L’ho voluto fortemente per anni, già all’inizio della mia esperienza alla Juventus, quando lui giocava nel WBA”, ha detto Conte dagli studi di Sky svelando un retroscena di mercato d’epoca. L’ex ct della Nazionale ha sempre avuto un debole per l’attaccante, che ha voluto all’Inter e grazie al quale ha centrato l’obiettivo Scudetto:

“Io e Romelu abbiamo fatto un percorso importante di due anni. Difficile trovare un giocatore in grado di fare da riferimento in area e al contempo bravo a partire in velocità da lontano come lui. Questa è la sua specificità, la stessa che vedo in Haaland“, ha spiegato. “Ha ancora margini di miglioramento a livello tecnico. Il calciatore ha sempre possibilità di migliorare, fino all’ultimo giorno di carriera. Ci sono momenti nella partita in cui magari deve essere acceso, ma al momento è un calciatore impressionante. Se ce l’hai, lo devi utilizzare tanto. Al Chelsea non hanno ancora capito bene come utilizzarlo: se riusciranno, diventeranno la squadra da battere sia in Premier che in Champions”, ha aggiunto Conte che non ha lasciato cadere l’occasione di punzecchiare Tuchel.

La stoccata di Conte a Tuchel

L’ex allenatore del PSG, oggi al Chelsea, infatti non ha saputo in effetti fronteggiare il cambio di gioco dei bianconeri, subendo di fatto le soluzioni tattiche di Allegri, il quale ha ribaltato i suoi dogmi, affidando a Chiesa centravanti la chiave della partita, vinta dalla Juve 1-0.

VIRGILIO SPORT | 30-09-2021 11:50