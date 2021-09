Clamoroso: Lukaku vuole al Chelsea due punti fermi dell'Inter

Quando si parla di calciomercato è inevitabile pensare a Juventus , Milan e Inter . In particolare, le voci su quest’ultima si susseguono in grande quantità e a ritmo vertiginoso, in particolare per quanto riguarda il mercato in entrata: l’amministratore delegato del nerazzurri Beppe Marotta vuole spingere al massimo in questi mesi per eventuali nuovi arrivi a gennaio.

Ma un’altra priorità per i campioni d’Italia è quella di non perdere i propri pezzi grossi, e a questo proposito è piuttosto allarmante l’indiscrezione riportata da sportmediaset.it , che riguarda anche Romelu Lukaku , uno dei pilastri dello scudetto interista della scorsa stagione e ora passato, anzi, tornato, al Chelsea , con cui ha anche segnato all’esordio in Champions League.

L’indiscrezione è la seguente: il bomber belga avrebbe consigliato ai Blues di scendere aggressivamente sul mercato per soffiare alla retroguardia interista sia Alessandro Bastoni sia Milan Skriniar . Due punti fermi del reparto difensivo nerazzurro, e anche inamovibili (o almeno, Bastoni lo è di sicuro), che però se venissero tentati da offerte faraoniche , come del resto accaduto con Lukaku, costringerebbero di nuovo l’Inter a sedersi al tavolo delle trattative.

A questo punto i tifosi devono augurarsi che Zhang dica no a tutte le eventuali proposte che arrivassero non solo da Londra ma anche da altre città estere. Inoltre, i supporter nerazzurri devono auspicare che stavolta Marotta si opponga decisamente, sia alle offerte, sia a eventuali volontà di cessione da parte di Suning di due pilastri difensivi come l’azzurro e lo slovacco. Perderli renderebbe l’Inter una squadra con la retroguardia completamente da reinventare .

OMNISPORT | 16-09-2021 15:20