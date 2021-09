Crolla col Bayern il Barcellona del dopo Messi. Lukaku subito a segno col Chelsea

In contemporanea a quelle di Juventus e Atalanta si sono giocate altre quattro partite della prima giornata della fase a gironi di Champions League. Comincia malissimo la prima Champions del Barcellona del dopo Messi. I blaugrana, nella prima partita del gruppo E, crollano in casa al cospetto del Bayern Monaco di Thomas Mueller, che sblocca il risultato al 34’, e di Lewandowski, autore di una doppietta al 56’ e all’85’. Nell’altra partita del raggruppamento 0-0 tra Dinamo Kiev e Benfica. A reti bianche finisce anche Lilla-Wolfsburg del gruppo G, mentre l’altra sfida del gruppo H, quello della Juve, ha visto la vittoria di misura per 1-0 del Chelsea contro lo Zenit San Pietroburgo, decide il nuovo arrivato Lukaku al 69’.

OMNISPORT | 14-09-2021 23:55