Antonio Conte, ritorno in panchina e assalto a Mauro Icardi

Antonio Conte potrebbe ripartire dalla Premier League. L’ex tecnico dell’Inter, attualmente inattivo dopo la decisione di lasciare il club nerazzurro la scorsa estate, sarebbe stato contattato dal fondo saudita PIF, in mano al controverso principe ereditario Mohammad Bin Salman, che ha acquisito ufficialmente nella giornata di giovedì il Newcastle, uno dei club più popolari d’Inghilterra.

Gli ambiziosi sauditi, forti di un patrimonio da 400 miliardi di dollari, sarebbero pronti a grandi investimenti per proiettare subito i Magpies tra i grandi della Premier League e del calcio europeo, e avrebbero già chiesto informazioni all’entourage del mister leccese, riporta la Gazzetta dello Sport.

Conte, in concorrenza con Rafa Benitez e Frank Lampard, sarebbe il favorito numero uno, ma non è chiaro se subentrerà subito all’attuale allenatore Steve Bruce, verso l’esonero dopo il pessimo avvio di campionato e le zero vittorie in sette gare.

Non solo Conte: secondo le indiscrezioni, tra i primi obiettivi della campagna di rafforzamento del Newcastle ci sarebbe l’attaccante argentino Mauro Icardi, che a gennaio potrebbe lasciare il Paris Saint Germain per ritrovare quella continuità che gli manca ormai da troppe stagioni. Lo riporta calciomercato.it.

“Puntiamo a competere per i trofei più importanti, vogliamo essere motivo d’orgoglio in tutto il mondo. Il nostro è un impegno a lungo termine”, sono le parole di Amanda Staveley, membro del nuovo consiglio d’amministrazione. Intanto in strada migliaia di tifosi del Newcastle hanno festeggiato il cambio di proprietà.

OMNISPORT | 08-10-2021 10:47