Anversa, Jannik Sinner vola in semifinale

22-10-2021 18:38

Janniìk Sinner conferma il feeling con il torneo di Anversa e si qualifica per le semifinali dell’Atp 250 in corso di svolgimento in Belgio.

Il tennista altoatesino, che aveva già raggiunto questo risultato nel 2019, venendo poi eliminato da Stan Wawrinka, ha sconfitto il francese Arthur Rinderknech con l’eloquente punteggio di 6-4 6-2: tra il golden boy del tennis azzurro e la finale ora c’è solo il sudafricano Lloyd Harris, che ha eliminato in due set l’ungherese Marton Fucsovics.

Sinner ha disputato un match solido e di personalità, con ottime percentuali con la prima di servizio. Primo set frizzante, con tre break consecutivi dal terzo gioco: il primo e il terzo sono di Jannik, poi il set rispetta i servizi.

Rinderknech però non trova le contromisure e cede di schianto nel secondo set, perdendo per due volte il servizio. Il match si chiude dopo 79 minuti: ma Sinner non vuole fermarsi.

OMNISPORT