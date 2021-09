Apline, a Monza una partenza molto più controllata che a Zandvoort

Nel corso di una sessione organizzata da Alpine con i soli media italiani, Fernando Alonso è tornato a commentare quanto accaduto a Zandvoort. Il nativo di Oviedo è stato protagonista in Olanda di una delle sue iconiche partenze, sopravanzando ben 2 vetture all’esterno in una manovra che però ha comportato davvero tanti rischi, sopratutto il rischio di contatto col compagno di squadra Ocon, cosa che poteva compromettere l’intero weekend della scuderia.

Qui a Monza, sia per via della Sprint Qualifying, sia per il pericoloso “imbuto” che porta alla Prima Variante, la partenza sarà molto più tranquilla e controllata:

“Sì, ne abbiamo parlato. Penso che Zandvoort sia un circuito stretto e impegnativo per i piloti alla partenza, quando siamo tutti vicini. Nel nostro caso partivamo ottavo e nono ed era probabile che in alcune curve con Giovinazzi, Esteban e Ricciardo ci si potesse trovare a pochi centimetri di distanza. Non è successo niente, magari questa volta cerchiamo di tenerci un minimo di margine visto che in Olanda sono dovuto andare sull’erba, ma senza alcun problema tra me ed Esteban. Ocon comunque non può avere una visione a 360°, può solo guardare avanti in quei momenti […] Nessun problema quindi tra me e Ocon e siamo pronti a fare punti con entrambe le macchine, perché siamo nel pieno della lotta per la quinta posizione costruttori con AlphaTauri e Aston Martin. Loro sembrano avere un piccolo vantaggio prestazionale, soprattutto l’AlphaTauri con Gasly, che vanno forte ad ogni week-end. Per noi l’unico modo per combatterli ed essere in due, se sia io che Esteban andiamo a punti”.

OMNISPORT | 10-09-2021 16:10