Arabia, arriva la smentita di Roberto Mancini: sul web non si placano le polemiche

La notizia era nell’aria, Roberto Mancini – che da mesi veniva criticato da ct dell’Arabia Saudita – ha lasciato l’incarico dopo solo 14 mesi e 9 vittorie in 21 partite. L’ex ct azzurro ha trovato un’intesa sulla scorta di una ricca buonuscita ed è tornato su piazza alla ricerca di un’altra panchina ma oggi ha voluto chiarire una cosa.

I motivi dell’addio di Mancini

Sulle pagine del quotidiano Il Messaggero oggi venivano attribuite a Roberto Mancini alcune frasi con i motivi che l’avevano spinto a interrompere il rapporto con la nazionale saudita: : “In Arabia Saudita ci vuole pazienza, soprattutto adesso che i giocatori locali non sono più titolari nei club. I dirigenti sono anche molto bravi, ma non esiste ancora grande esperienza per un calcio ad alto livello“. E ancora: “La qualificazione ai prossimi Mondiali sarebbe stata operazione difficile per le difficoltà create dall’arrivo di tanti stranieri. Non avevo neanche il 50% dei titolari in campionato“.

La smentita dell’allenatore

Mancini però ha smentito tutto scrivendo su X/twitter: “Prendo distanza dalle informazioni apparse su taluni mezzi d informazione; non ho rilasciato nessuna dichiarazione e rinvio al comunicato pubblicato sulla mia pagina Instagram. Grazie”.

Il messaggio su Instagram

Questo il messaggio apparso su Instagram: “La Federazione calcistica dell’Arabia Saudita e Roberto Mancini hanno concordato reciprocamente che Mancini si dimetta da capo allenatore della Nazionale con effetto immediato. Roberto Mancini ha apprezzato l’opportunità che gli è stata data in Arabia Saudita. La Federazione lo ringrazia per tutti gli sforzi compiuti durante il suo periodo come allenatore capo della Nazionale. La Federazione gli augura il meglio per il futuro. Grazie al presidente, giocatori, dirigenti e tifosi.”

Fioccano le reazioni: “Volevo ringraziarti per aver portato Retegui in Italia senza di te la mia squadra si ritrovava con Lasagna come punta” e poi: “Mancini è sempre stato bravo a farsi esonerare prendendo un sacco di soldi. Anche quando fu esonerato dall’ Inter, se non ricordo male, si fece due anni a casa a 4 milioni all’anno” e anche: “Si è accorto adesso che in Arabia non si può fare calcio ad alti livelli”

C’è chi scrive: “Mancini avrà fatto pure delle scelte discutibili e non avrà ottenuto risultati, ma che l’Arabia Saudita stia facendo passi indietro rispetto all’ultimo Mondiale è altrettanto evidente” e anche: “Mancini hai perso il treno , la panchina dell’Inghilterra è già stata presa. Se non pensavi solo ai soldi a quest’ora potevi allenare una delle squadre più forti al mondo” e ancora: “Il mancato approdo dell’Italia ai mondiali avrebbe dovuto metter fine alla sua carriera, invece è andato a incassare i sanguinolenti petroldollari. Senza valori, senza morale. Gian Piero Ventura sta guardando il mare. Come tutti gli Uomini d’onore”