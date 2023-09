Arabia, il mercato chiude domani: da Salah a Pogba, gli ultimi colpi possibili

Tutti i colpi di mercato europei della Saudi Pro League, ma non è ancora finita. Nel mirino ci sono altri due big: c'è tempo fino alle 23:59 di domani

06-09-2023 10:50

Se in Italia la sessione di calciomercato è terminata lo scorso 1 settembre, in Arabia Saudita c’è ancora un po’ di tempo a disposizione per affondare gli ultimi colpi. Durante l’estate, i club saudi hanno corteggiato molti dei giocatori militanti in Europa: da Benzema, fino agli ultimi acquisti come Barrow e Carrasco. Ma, di fatto, ci sono poco più di 36 ore per poter chiudere in bellezza. Il mercato arabo chiuderà ufficialmente domani, 7 settembre, alle 23:59. Dunque, il tempo per poter far approdare nuovi giocatori nella Saudi Pro League non è ancora scaduto e nel mirino ci sono un paio di pezzi da 90.

Arabia Saudita, mercato estivo: tutti gli acquisti dall’Europa

Fin dall’inizio dell’estate, il calciomercato della Saudi Pro League ha sorpreso tutta Europa con le loro cifre insormontabili. Tanti colpi di scena da parte di alcuni giocatori, ma anche altrettanti professionisti che non si son lasciati ingolosire.

L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo è stato uno dei club per eccellenza a non avere freni sul mercato. Dall’ex Inter Marcelo Brozovic ad Alex Telles dal Manchester United, passando per Laporte, Seko Fofana e Sadio Manè, con quest’ultimo che ha lasciato il Bayern Monaco dopo solo un anno per volare al fianco di CR7.

Altro club ad aver affondato colpi stellari è l’Al-Hilal. Ad aprire le danze è stato l’ex Napoli Kalidou Koulibaly, che ha salutato il Chelsea per 30 milioni netti a stagione.

In seguito, è stata la volta di Ruben Neves dal Wolverhampton, Mitrovic dal Fulham e Milinkovic-Savic dalla Lazio, quest’ultimo corteggiato dalle italiane Juve e Inter. E, ciliegina sulla torta, all’appello non può mancare Neymar Jr. dal PSG.

Le altre squadre della Saudi Pro League, intanto, non sono state da meno. Basti pensare all’Al-Ittihad che ha registrato il grande colpo del Pallone d’Oro ex Real Madrid Karim Benzema e di Ngolo Kantè, oltre a Fabinho dal Liverpool e Jota dal Celtic. Via anche Edouard Mendy all’Al-Ahli, insieme a Demiral dall’Atalanta e Allan Saint-Maximin del Newcastle.

Per ultimi, ma solo in ordine di tempo, ci sono Yannick Carrasco all’Al-Shabab e Musa Barrow dal Bologna all’Al-Taawoun, nonchè il passaggio di Abdelhamid Sabiri dalla Fiorentina all’Al Feiha di cui manca solo l’ufficialità.

Saudi Pro League, ecco i possibili colpi last minute

Non è ancora scoccato il gong finale. L’Arabia Saudita ha ancora fame di giocatori dall’Europa e le ultime ore potrebbero essere decisive per alcun giocatori, anche militanti in Serie A. Le ultime sirene di mercato dalla Saudi Pro League hanno interessato Paul Pogba, centrocampista in forza alla Juventus, alle prese con continui infortuni.

L’ultimo risale proprio alla sfida con l’Empoli, dove ha accusato un sovraccarico alla coscia destra. I vari acciacchi di cui è stato vittima il francese, però, non fermano l’Arabia, in particolare dell’Al-Ittihad che è pronta a presentare sul tavolo una golosa offerta per il numero 10 bianconero.

Oltre Paul Pogba, lo stesso club è pronto a mettere a segno uno degli acquisti più costosi di questo calciomercato. Occhi puntati su Mohamed Salah del Liverpool, dove l’offerta dei saudi per acquistare il cartellino del giocatore sarebbe arrivata addirittura a 250 milioni.

Anche due allenatori nel tornado del mercato arabo

Non solo giocatori. L’Arabia Saudita attira l’attenzione anche di qualche allenatore italiano e non. Durante la finestra estiva di mercato, anche le panchine europee hanno catturato i saudi. Il riferimento va certamente a Steven Gerrard, reduce dall’ultima esperienza all’Aston Villa nel 2021/22, che ha deciso di guidare l’Al-Ettifaq Club.

Ma la vera sorpresa in materia di allenatori ha riguardato proprio l’Italia. A scuotere un po’ gli animi di migliaia di tifosi è stato il passaggio dell’ex ct azzurro Roberto Mancini sulla panchina della nazionale araba con un ricchissimo contratto fino al 2027.