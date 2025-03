Svolta arbitri: immagini e audio Var andranno in diretta allo stadio su maxischermi, ecco da quando

Cambia il mondo del calcio: dall'Italia parte la sperimentazione con le immagini VAR (video e audio) proiettate nei maxischermi degli stadi. L'annuncio di De Siervo

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Open Var passa dalla tv al campo. Rivoluzione nel mondo arbitrale: se prima gli audio (e non tutti) dei dialoghi tra Var e arbitro si potevano sentire solo nell’apposita trasmissione di Dazn, ora saranno alla portata di tutti gli spettatori agli stadi. Non solo: sui maxischermi verranno proiettate le immagini che vede il direttore di gara sul monitor quando viene chiamato all‘on field review. Lo ha annunciato la Lega nell’ottica di una sempre maggior trasparenza del mondo arbitrale.

Introduzione delle novità tecnologiche nella Lega Serie A

Importanti innovazioni tecnologiche saranno introdotte a partire dalla 30ª Giornata del Campionato di Serie A e nelle fasi finali della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. Queste novità mirano a migliorare la trasparenza e l’esperienza per tifosi e telespettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Lega Serie A integrerà il VARDict, ovvero le grafiche televisive che accompagnano i controlli VAR, sui maxischermi presenti negli stadi. Questo permetterà al pubblico di essere costantemente informato in caso di revisione VAR o durante controlli prolungati.

Diffusione dell’audio dell’arbitro nelle fasi finali Coppa Italia

Nelle Semifinali e nella Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, in seguito alla decisione presa dall’IFAB durante il 139° Annual General Meeting, e in collaborazione con FIGC e AIA, la Lega Serie A sperimenterà la trasmissione dell’audio dell’arbitro.

Questa innovazione riguarderà esclusivamente la spiegazione delle decisioni prese dopo un intervento VAR per l’On-Field Review (OFR), sia negli stadi che in televisione.

La soluzione tecnologica sviluppata dal partner Hawk-Eye si aggiungerà all’attuale sistema di comunicazione arbitrale. Durante l’OFR, il pubblico presente allo stadio e i telespettatori potranno ascoltare direttamente dalla voce dell’Ufficiale di Gara le motivazioni che hanno portato alla decisione finale.

Una decisione che sicuramente verrà apprezzata da allenatori e giocatori, per evitare altri casi arbitrali come quello tra Spalletti e Marciniak

De Siervo annuncia svolta epocale nel calcio: VAR Dict in arrivo

La rivoluzione del calcio parte dalla Serie A, annuncia l’Amministratore Delegato della Lega calcio: “Siamo stati, infatti, i primi al mondo ad introdurre il VAR, il SAOT e la GLT, abbiamo implementato il VAR Message per accelerare i processi decisionali e ora siamo pronti ad integrare il VARDict e a sperimentare la distribuzione del segnale audio dell’arbitro dentro gli stadi e in tv.”

Aggiunge De Siervo: “Le comunicazioni circa le modalità con cui i Direttori di Gara assumeranno le decisioni dopo l’OFR hanno l’obiettivo di rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili per i calciatori, i dirigenti delle squadre e tutti gli stakeholders coinvolti, compreso il pubblico sugli spalti e i telespettatori”.

Clicca qui per le ultime notizie sugli arbitri