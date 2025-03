Germania-Italia, la rimonta non placa le critiche a Spalletti: ma è bufera pure sull'arbitro Marciniak

Il 3-3 nella ripresa rianima un po' i tifosi della Nazionale, ma il Ct resta nel mirino: quante critiche per le sue scelte. Perplessità per le decisioni del fischietto polacco.

Un primo tempo imbarazzante, un secondo quasi da sogno. Quasi, perché l’incredibile rimonta che avrebbe portato la supersfida di Dortmund con la Germania ai supplementari si è fermata sul 3-3, complice pure un rigore prima accordato dall’arbitro Marciniak e poi revocato dopo segnalazione Var. Partita dai due volti per l’Italia in Nations League. Brucia l’eliminazione, per di più per mano di una rivale storica, ma almeno la faccia è salva. E dopo i primi 45′ scioccanti, non è un dettaglio da poco.

Germania-Italia, Spalletti nel mirino dei tifosi

Sul web tanti giudizi cambiano dopo il putiferio di metà gara. Ma dalla gogna social non riemerge Luciano Spalletti, il Ct individuato da tanti tifosi come responsabile dell’uscita degli Azzurri. “Se solo non si fosse perso a San Siro in maniera indegna…”, scrive un tifoso. “Questa eliminazione ce l’hanno sulla coscienza Spalletti e Donnarumma”, sentenzia un altro. “Spalletti sbaglia totalmente la formazione nel primo tempo, poi il disastro lo completano i giocatori tutti”, è un altro commento pungente. “Mi sarei aspettato le dimissioni. E invece niente”, la speranza disillusa di un altro tifoso.

Finimondo anche su Donnarumma e altri Azzurri

Non solo Spalletti, comunque. “Si può dire che Maldini è un raccomandato?”, chiede un supporter italiano vista la prestazione negativa del giovane talento ora in forza all’Atalanta. “Se non era per Donnarumma che si è messo a parlare con i difensori stile bar… loro avrebbero fatto solo 2 gol…”, è il rimpianto di un altro fan. Qualcuno mette in dubbio la consistenza della rimonta nella ripresa: “Contento per gli italiani in Germania. Ma non illudiamoci, dopo il primo tempo i tedeschi non sono tornati in campo“. E ancora: “Io tutti quei polli che hanno preso un gol ridicolo (il 2-0) non voglio vederli più”.

Marciniak e il rigore non dato per fallo su Di Lorenzo

C’è spazio anche per le polemiche di marca arbitrale. Nel mirino, in particolare, il rigore prima concesso da Marciniak sul 3-2 (fallo di Schlotterbeck su Di Lorenzo) e poi revocato dopo consulto Var. Un gol degli Azzurri avrebbe regalato un ultimo quarto d’ora di fuoco. “Abolite il VAR. É inutile nella varie competizioni si è dimostrato una NULLITÀ”, tuona un tifoso. “22 uomini rincorrono il pallone per 100 minuti ma alla fine le decide sempre Marciniak“, un altro commento tranchant. “Marciniak come un Moreno qualsiasi“, un’altra accusa grave al fischietto polacco. Ma c’è chi sottolinea: “Se prendi 3 pere nel primo tempo, compreso un gol da polli infiniti, non ti puoi lamentare dell’arbitro”.