Arbitri: Mariani per Juventus-Fiorentina, Rocchi retrocede Abisso e Giua, si rivede La Penna

Il designatore ha comunicato le scelte per la 17esima di A: Doveri per Cagliari-Inter, Marchetti per Napoli-Venezia, Fabbri per Milan-Roma

Spazio ai big per l’ultimo turno di campionato del 2024. Rocchi fa scendere in campo l’artiglieria pesante, viste le tante gare delicate in programma nella 17esima giornata. Pugno duro con Abisso, che resta ancora al palo (sarà solo al Var e all’Avar) dopo i pasticci in Inter-Parma e per Giua, frettolosamente designato per Juve-Venezia e che va dietro la lavagna (sarà solo IV uomo). Fermato anche Chiffi, male in Lazio-Inter. Si rivede La Penna che aveva fatto infuriare Fonseca per il gol convalidato a De Ketelaere in Atalanta-Milan: il fischietto romano arbitrerà Parma-Monza. Solo serie B per Pairetto, che sta convincendo poco: arbitrerà in Bari-Spezia.

Mariani per Juventus-Fiorentina

Tra i big-match spicca Juventus-Fiorentina e il designatore ha scelto il più affidabile del momento, ovvero Mariani. Decisione oculata anche per Lazio-Atalanta, anticipo del sabato sera. La gara dell’Olimpico toccherà a Massa, che ha scontato il turno di stop dopo la svista in Napoli-Atalanta, quando non aveva messo a referto un giallo a Retegui.

Doveri per Cagliari-Inter

Un internazionale di primo piano anche per Cagliari-Inter: ci sarà infatti Doveri, che ha ben figurato in Udinese-Napoli. Nonostante le sviste in Bologna-Fiorentina arriva una gara di cartello anche per Fabbri, chiamato a dirigere Milan-Roma. Premiata la crescita di Marchetti: fischierà al Maradona in Napoli-Venezia.

Nuova chance per Ayroldi

Nonostante gli alti e bassi stagionali conferma anche per Ayroldi che arbitrerà lunedì Bologna-Verona. Chiudono il quadro Rapuano per Empoli-Genoa, Fourneau per Udinese-Torino e Piccinini per Como-Lecce.