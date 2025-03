Arbitri: Massa per Atalanta-Inter, precedenti bollenti. Ai box Pairetto e La Penna, Abisso solo al Var

Le scelte di Rocchi per la 29esima giornata di serie A: Fiorentina-Juventus a Fabbri, Venezia-Napoli a Mariani, Milan-Como a Marchetti. Torna Chiffi

E’ in calendario l’ultimo vero big-match dell’anno, almeno in chiave scudetto: una partita, quella di domenica sera tra Atalanta e Inter, che potrebbe ricoprire un ruolo decisivo nella volata a tre e per Rocchi una bella gatta da pelare viste le infinite polemiche che hanno caratterizzato la stagione. Dopo aver “indovinato” la scelta Sozza per Juve-Atalanta di domenica scorsa, anche se non sono mancati i veleni con le proteste di Thiago Motta per il rigore concesso alla Dea per mani di McKennie che ha sbloccato la gara, il designatore ha puntato tutte le sue fiches su Massa di Imperia.

Fermati Pairetto e La Penna

Restano ai box, dopo i gravi errori in Roma-Como, e La Penna, troppo alterno in stagione. Utilizzato solo al Var Abisso dopo il flop in Parma-Bologna mentre si rivede Marchetti che non aveva convinto in Juventus-Verona: dirigerà Milan-Como.

I precedenti di Massa con Inter e Atalanta

Nel big-match del Gewiss Stadium Massa sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Meli con Sozza IV uomo, Di Bello al Var e Marini all’Avar. Il fischietto ligure in stagione ha arbitrato due volte la Dea, contro Lecce e Lazio. Discussa la sua prova con i biancocelesti: graziò Isaksen, già ammonito, per un intervento pericolosissimo su Cuadrado e chiuse un occhio su un paio di gialli. In totale su 24 precedenti con lui i bergamaschi hanno vinto 8 gare, ne hanno pareggiate 6 e perse 10.

Chiffi rientra dall’infortunio: arbitrerà Torino-Empoli

Quest’anno Massa ha diretto l’Inter solo con la Roma e fu contestato per non aver espulso Cristante per un brutto fallo su Thuram. In totale su 28 incroci si contano 18 vittorie nerazzurre, 5 pari e 5 sconfitte.

Va detto che tra sospensioni e infortuni il designatore ha gli…arbitri contati. Davide Di Marco non è ancora rientrato da un Milan-Venezia di metà settembre, Matteo Marcenaro è fermo da prima di Natale. Marco Guida è ancora infortunato ma almeno può andare in sala VAR mentre è tornato a disposizione dopo lungo stop Chiffi che dirigerà Torino-Empoli.

L’esperto Mariani per Venezia-Napoli

L’altra partita di cartello di giornata, Fiorentina-Juventus, è stata assegnata a Fabbri. Designazione blindata anche per il Napoli che a Venezia sarà diretto dall’esperto Mariani. Conferma ancora per Maresca che, dopo essere stato riabilitato a seguito delle presunte minacce di morte rivolte a un giocatore in Kuwait, è sempre stato designato in A e venerdì dirigerà l’anticipo Genoa-Lecce.

Chiudono il quadro Manganiello per Monza-Parma, Ayroldi per Udinese-Verona, Colombo per Bologna-Lazio e Piccinini per Roma-Cagliari.