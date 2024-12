Lazio-Atalanta, moviola: Isaksen graziato, Massa non trova i cartellini

La prova dell’arbitro Massa all’Olimpico nell’anticipo serale di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto ligure ha ammonito cinque giocatori

Trentanove anni, bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Lazio-Atalanta, è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

I precedenti di Massa con Lazio e Atalanta

Erano ventinove le gare dirette dal fischietto ligure con la Lazio. Il bilancio parla di dodici vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte. L’ultimo precedente risale all’agosto 2024, quando i biancocelesti pareggiarono in casa 2-2 con il Milan. Con l’Atalanta erano invece ventitré i precedenti per Massa. Il bilancio parla di otto vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. L’ultimo precedente risale anche in questo caso ad agosto 2024, quando i bergamaschi vinsero 4-0 col Lecce in trasferta.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e M.Rossi con Manganiello IV uomo, Di Paolo al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Hien, Zaniolo, Cuadrado, Rovella, De Roon.

Lazio-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 23′ contatto duro tra Djimsiti e Zaccagni, Massa fischia il fallo, poteva starci anche un cartellino giallo per il giocatore della Dea. Al 34′ primo giallo della gara estratto da Massa all’indirizzo di Hien per il fallo commesso su Nuno Tavares. Al 37′ brutto fallo di Pasalic che interviene da dietro ai danni di Castellanos. Massa questa volta non estrae il giallo che invece poteva benissimo starci. Al 38′ altro intervento dubbio questa volta di De Roon su Tchaouna con il difensore dell’Atalanta che frana sul bianoceleste. Massa lascia correre. Al 68′ ammonito Zaccagni per fallo su Zaniolo. Al 70′ brutta entrata di Cuadrado su Isaksen e giallo per il colombiano.

Al 76′ intervento pericolosissimo di Isaksen su Cuadrado. Il calciatore biancoceleste viene graziato da Massa e non riceve il giallo che, da diffidato, lo avrebbe costretto a saltare il derby per squalifica. All’89’ giallo per Rovella, punito da Massa per aver calciato via il pallone. Al 94′ ammonito De Roon per proteste. Dopo 4′ di recupero Lazio-Atalanta termina 1-1.