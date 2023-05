Arbitri: Orsato torna a San Siro con l'Inter, la scelta per Milan-Juve

Il big-match del Meazza affidato a Mariani, Ayroldi per Fiorentina-Roma, Pairetto fermato

25-05-2023 12:34

Continuano a stupire le scelte di Rocchi in serie A. C’era attesa per le designazioni della penultima giornata, che presenta gare importantissime sia in chiave Champions che in ottica salvezza e non sono mancate le sorprese. Non deve meravigliare l’assenza del varista principale Di Paolo, che è impegnato ai mondiali Under 20 e quindi non verrà più preso in considerazione così come non fa una piega l’assenza di Pairetto, fermato dopo il rigore assai dubbio assegnato alla Lazio contro l’Udinese, o quella di Marinelli che farà solo il IV uomo in Cagliari-Venezia, playoff di serie B, dopo i disastri combinati in Napoli-Inter ma non mancano spunti interessanti.

Arbitri, ultima chance per Meraviglia

Nonostante una stagione no c’è un’altra possibilità per Meraviglia, anche se dovrà arbitrare una gara che conta poco o niente come Sampdoria-Sassuolo. Stesso discorso per Baroni che dirigerà Salernitana-Udinese e che dovrebbe salvarsi ed essere confermato per la prossima stagione in Can A-B. Per Spezia-Torino, che invece conta, scelto Guida anche se è reduce da una partita non esaltante.

Arbitri: prima volta di Orsato a San Siro con l’Inter dopo il caso-Pjanic

Per Fiorentina-Roma c’è Ayroldi che sta dando garanzie di esperienza e continuità. Il fischietto di Molfetta era andato benissimo nel turno precedente in Empoli-Juve a prescindere dal rigore dubbio concesso ai toscani ed è stato valutato assai positivamente dopo essere stato lontano dalla A per molte partite a inizio stagione per un evidente calo di forma. Corre per diventare internazionale. Grande sorpresa per Inter-Atalanta: è la prima volta che Orsato torna ad arbitrare l’Inter a San Siro dopo il celebre rosso non estratto per Pjanic nel 2018 (aveva già arbitrato i nerazzurri in trasferta ed al Meazza era tornato per dirigere il Milan).

Arbitri: Marcenaro ancora al Napoli

Per Verona-Empoli, che conta solo per i veneti, Chiffi che si sta riprendendo e tornando a livelli accettabili. Conta poco anche Bologna-Napoli che sarà arbitrata da Marcenaro, che si era distinto già in Napoli-Salernitana, la gara dello scudetto rinviato, dopo aver superato il momento difficile per l’errore in Juve-Salernitana. Rocchi vuol fargli fare esperienza con le grandi squadre. Per Monza-Lecce c’è Doveri, i brianzoli puntano all’Europa e i pugliesi alla salvezza. E’ una gara di prima fascia, giusto mettere il miglior arbitro della stagione. Per Lazio-Cremonese, gara di seconda fascia, c’è Giua

Arbitri: Mariani per il big-match Juventus-Milan

Infine per la gara più attesa della giornata, ovvero Juventus-Milan, scontro diretto per la Champions (matematica per i rossoneri se vincono) c’è Mariani. Con lui Costanzo e Passeri, la coppia di assistenti più utilizzata quest’anno, e Irrati – bene ieri in Coppa Italia nella finale Inter-Fiorentina – al Var.

Arbitri, tutte le designazioni complete in serie A

Questo il quadro completo:

SAMPDORIA – SASSUOLO Venerdì 26/05 h. 20.45

MERAVIGLIA

MIELE D. – GUALTIERI C.

IV: GUALTIERI M.

VAR: NASCA

AVAR: ABBATTISTA

SALERNITANA – UDINESE Sabato 27/05 h. 15.00

BARONI

MARCHI – VIGILE

IV: COSSO

VAR: DI MARTINO

AVAR: MUTO

SPEZIA – TORINO Sabato 27/05 h. 15.00

GUIDA

TEGONI – PRETI

IV: MARCHETTI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARINI

FIORENTINA – ROMA Sabato 27/05 h. 18.00

AYROLDI

PERETTI – LOMBARDO

IV: MANGANIELLO

VAR: MARESCA

AVAR: PICCININI

INTER – ATALANTA Sabato 27/05 h. 20.45

ORSATO

GIALLATINI – BERTI

IV: COLOMBO

VAR: FABBRI

AVAR: ABISSO

H. VERONA – EMPOLI h. 12.30

CHIFFI

BINDONI – COLAROSSI

IV: MINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

BOLOGNA – NAPOLI h. 15.00

MARCENARO

BRESMES – TRINCHIERI

IV: MASSA

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

MONZA – LECCE h. 15.00

DOVERI

BERCIGLI – CECCONI

IV: GHERSINI

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

LAZIO – CREMONESE h. 18.00

GIUA

GALETTO – ROSSI L.

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – MILAN h. 20.45

MARIANI

COSTANZO – PASSERI

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI