Il designatore ripropone il fischietto di Schio per i nerazzurri per la seconda volta in 5 anni dopo il caso-Pjanic

22-02-2023 12:39

Coraggiose scelte da parte del designatore Rocchi per la prossima giornata di serie A. La scelta che più colpisce è quella di Orsato di Schio mandato all’Inter in trasferta (seconda volta per il fischietto di Schio all’Inter in quasi 5 anni dopo il caso-Pjanic di Inter-Juventus del 2018) ma sono da segnalare anche la conferma in A del giovane Colombo, il ritorno in serie A di Marinelli che era stato bocciato per Atalanta-Juve. Tra i giovani conferma anche per La Penna. Ad analizzare le scelte del designatore è Luca Marelli.

Arbitri, per la capolista Napoli c’è Ayroldi

L’esperto di Dazn sul suo canale youtube commenta così le scelte degli arbitri della 24esima giornata: “Empoli-Napoli a inizio stagione sarebbe stata da prima fascia, ora è tutto diverso e va considerata come seconda fascia alta, c’è Ayroldi che conferma un buon momento dopo un avvio difficile. Per Lecce-Sassuolo c’è Baroni che ha arbitrato poco in A finora e che deve confermarsi per poi giocarsi le sue carte”.

Arbitri, Orsato rivede l’Inter dopo un anno e mezzo

La sorpresa è rivedere Orsato all’Inter nella trasferta di Bologna, Marelli spiega: “Aveva già arbitrato Samp-Inter l’anno scorso (a settembre 2021, quindi più di un anno e mezzo fa ndr)ma è un bel segnale ritrovare Orsato all’Inter, è una gara di prima fascia, l’Inter in trasferta che si gioca la Champions contro un Bologna settimo che non è una squadra facile da affrontare. E’ importante questa designazione per togliere definitivamente di torno tutte le polemiche su quell’Inter-Juventus di quasi 5 anni fa con il caso-Pjanic”.

Poi si prosegue con le altre designazioni: “Per Salernitana-Monza torna in serie A Marinelli dopo Juve-Atalanta dove arbitrò male: partita delicata e non a caso con lui ci sono gli assistenti che hanno rappresentato l’Italia ai Mondiali, ovvero Carbone e Giallatini. Per Udinese-Spezia, gara di seconda fascia alta, c’è Marchetti che conferma il suo buon momento. Era nell’aria la scelta di Mariani per Milan-Atalanta: un arbitro top che in questo momento è tra i migliori in serie A. E’ un big-match”.

Arbitri, La Penna per Verona-Fiorentina, una scommessa di Rocchi

“Per Verona-Fiorentina c’è La Penna, decisamente recuperato dopo un anno e mezzo tribolato, quasi due anni: è un arbitro di talento e ha fatto bene in Spezia-Juve. Questa è una gara complessa: il Verona, come visto anche a Roma, è una squadra fisica, e la Fiorentina è in crescita. La Penna potrebbe essere una grande risorsa per Rocchi sia per il presente che per il futuro”.

“Per Lazio-Sampdoria c’è Colombo che ha arbitrato benissimo in Sassuolo-Napoli e viene designato in doppietta anche se in una gara di terza fascia. Non me ne voglia Marcenaro ma tra lui e Colombo sta meglio il secondo anche se Marcenaro è per me un talento superiore. Martedì per Cremonese-Roma c’è Piccinini, è una seconda fascia alta ed evidentemente Piccinini è piaciuto molto in Atalanta-Lecce. Infine per Juventus-Torino c’è l’internazionale Chiffi. E’ una novità vedere in una classifica sia pur sub-judice un sol punto di differenza tra le due squadre”.

Arbitri, tutte le designazioni per la 24esima di serie A

Questa la lista completa degli arbitri per la 24esima giornata di serie A

EMPOLI – NAPOLI Sabato 25/02 h. 18.00

AYROLDI (PERROTTI – MORO; IV: CAMPLONE; VAR: FABBRI; AVAR: LONGO S.)

LECCE – SASSUOLO Sabato 25/02 h. 20.45

BARONI (ZINGARELLI – TRINCHIERI; IV: MIELE, VAR: MAZZOLENI, AVAR: MINELLI)

BOLOGNA – INTER h. 12.30

ORSATO (COLAROSSI – CAPALDO, IV: PERENZONI; VAR: MARINI, AVAR: MUTO)

SALERNITANA – MONZA h. 15.00

MARINELLI (CARBONE – GIALLATINI, IV: MERAVIGLIA VAR: AURELIANO AVAR: MINELLI)

UDINESE – SPEZIA h. 18.00

MARCHETTI (MELI – PERETTI, IV: RUTELLA, VAR: IRRATI, AVAR: DI MARTINO)

MILAN – ATALANTA h. 20.45

MARIANI (DE MEO – VECCHI; IV: SOZZA, VAR: GUIDA, AVAR: ABBATTISTA)

H. VERONA – FIORENTINA Lunedì 27/02 h. 18.30

LA PENNA (BRESMES – MASTRODONATO; IV: FELICIANI, VAR: NASCA, AVAR: PAGANESSI)

LAZIO – SAMPDORIA Lunedì 27/02 h. 20.45

COLOMBO (MONDIN – DEI GIUDICI, IV: MARESCA, VAR: ABBATTISTA, AVAR: DI PAOLO)

CREMONESE – ROMA Martedì 28/02 h. 18.30

PICCININI (GALETTO – PAGLIARDINI, IV: SERRA, VAR: DI BELLO, AVAR: MANGANIELLO)

JUVENTUS – TORINO Martedì 28/02 h. 20.45

CHIFFI (CECCONI – BERCIGLI; IV: DIONISI, VAR: DI PAOLO; AVAR: ABISSO)