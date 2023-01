La prova del fischietto di Schio a Fuorigrotta analizzata ai raggi X analizzata dall'esperto della Domenica Sportiva Saccani

30-01-2023 10:29

Tanto rumore per nulla. C’erano state proteste e lamentele per la designazione di Orsato per Napoli-Roma, big-match della prima giornata di ritorno. Il fischietto di Schio non è amato né dai giallorossi, con cui c’erano precedenti discussi, nè dai tifosi napoletani che lo vedono come uno spauracchio da 5 anni a questa parte dopo il celebre caso del mancato rosso a Pjanic nel 2018 per Inter-Juventus. Ieri il fischietto di Schio al Maradona ha dato dimostrazione di essere sempre nell’elite degli arbitri italiani nonostante il nervosismo di una gara equilibrata in cui non sono mancate le polemiche.

Napoli-Roma, i precedenti di Orsato con le due squadre

Per Orsato era il secondo incontro con i giallorossi in campo nel 2022/2023, dopo il Derby contro la Lazio (vinto dal team Mourinho per 1-0). Prima sfida, invece, con la squadra di Spalletti nell’attuale annata. In generale Orsato aveva diretto il Napoli in 48 occasioni, con grande equilibrio: 17 vittorie, 15 pari e 16 sconfitte. La formazione azzurra è di fatto quella più volte arbitrata in carriera. Cospicuo anche il totale con la Roma: 37 match e grande equilibrio anche in questo caso, con 13 successi, 12 pareggi e 12 k.o

Napoli-Roma, battibecco Orsato-Mourinho nell’intervallo

Nell’intervallo di Napoli-Roma, mentre rientravano negli spogliatoi, c’è stato un faccia a faccia tra José Mourinho e Daniele Orsato. I due si sono spiegati – e chiariti – dopo alcune decisioni arbitrali del primo tempo e le telecamere, puntuali, li hanno pizzicati. Probabilmente i due hanno parlato del mancato giallo a Kim per un fallo su Abraham, decisione che a Mou non era piaciuta molto.

Napoli-Roma, per Saccani un solo errore commesso da Orsato

A fare chiarezza sulla prova di Orsato è stato Massimiliano Saccani. L’ex arbitro, opinionista della Domenica Sportiva, ha detto a Rai2: