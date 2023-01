Le reti di Osimhen e Simeone trascinano il Napoli al successo sulla Roma. Azzurri a +13, tifosi in delirio. E partono gli sfottò per Inter, Milan e Juve: altro che rimonta, dove sono finite?

29-01-2023 22:58

Gioia infinita, da Fuorigrotta ai quattro angoli del globo, ovunque ci sia una bandiera, una sciarpetta, uno spicchio d’azzurro. Il Napoli piega la Roma e s’avvicina al traguardo. Altro successo sui giallorossi di Mourinho, una vittoria targata Osimhen e Simeone, i due centravanti a disposizione di Spalletti. Tanta apprensione durante i 90′ per i tifosi azzurri, prima dell’esplosione d’entusiasmo al fischio finale.

Milan e Juve ko, l’ironia dei tifosi del Napoli

Programma domenicale ricco di incontri, tutti di segno favorevole ai colori azzurri. Si parte dal clamoroso ko casalingo del Milan contro il Sassuolo. Ciro pesca la prima pagina della Gazzetta dello Sport del 6 gennaio – “Occhio Napoli arriviamo” – e ironizza: “Ma poi sono arrivati o no quelli del Milan? Io non li vedo più”. Andrea punge Pioli: “Scommetto che pure oggi ha detto che non meritava di perdere col Napoli“. Giuliano invece punzecchia gli juventini: “Attenti stiamo arrivando…in serie B”. Mentre Francesco osserva: “C’è un po’ di Napoli nella vittoria del Monza contro la Juve, Palladino e Izzo, forza Napoli sempreee”.

Napoli-Roma, la sblocca il solito Osimhen

Poi comincia la partita con la Roma e gli occhi sono tutti sul Napoli. “Non è Osimhen, è Ultraman”, scrive Antonio. “Qualche errore di troppo in difesa, squadra ostica la Roma: pressare con più grinta e il Napoli vince”, l’indicazione di Giovanni. Mario scova chi sta giocando peggio: “Kim e Anguissa stanno giocando non bene”. Anche Giuseppe è d’accordo: “Anguissa non mi sta piacendo, partita dura da gestire col cervello”. Davide loda la prontezza di riflessi del portiere: “Meret parata stratosferica su Spinazzola“.

Pari El Shaarawy, ci pensa il Cholito Simeone

La ripresa in effetti si presenta spinosa per gli azzurri, che soffrono. “Pressing esasperato della Roma, siamo un po’ in difficoltà”, scrive Fernando. E al 30′ si materializza il pari di El Sharaawy. “Questo fa il fenomeno sempre e solo contro di noi”, la constatazione di Tommy, che pensa al beffardo 1-1 dell’anno scorso. Spalletti toglie Osimhen e lancia Simeone, qualcuno mugugna. “Ma è impazzito Lucianone?”. E invece ha ragione lui, perché è proprio l’argentino a confezionare il 2-1. “Siamo troppo forti, chi ha una profondità di rosa come la nostra”, scrive Edoardo. E Ciro si commuove: “Dai che si sta avvicinando, daaaaai”.