Arbitri: per Napoli-Juventus Chiffi, Rocchi continua a credere in Abisso e lo manda a Milan-Parma

Le scelte per la 22esima giornata di serie A: si rivede anche Pairetto per Como-Atalanta, Lecce-Inter a Marinelli, Lazio-Fiorentina a Rapuano

Sono cambiate le gerarchie per il designatore arbitrale. I tanti errori della stagione in corso hanno spinto a Rocchi a dare fiducia ad arbitri che non godevano della luce dei riflettori anche se restano le perplessità su alcune scelte fatte per la prossima giornata di A.

Napoli-Juventus a Chiffi

La gara più importante del 22esimo turno, ovvero Napoli-Juventus di sabato al Maradona, non è stata affidata né a Doveri (che dirigerà il posticipo del lunedì Genoa-Monza), né a Massa (peraltro impegnato in Champions e reduce comunque da Juve-Milan), né a Guida. A fischiare a Fuorigrotta sarà Chiffi. Il fischietto di Padova è uscito dal tunnel da tempo e sta dando ampie prove di affidabilità e garanzia. Quarto uomo sarà Zufferli che fa un passo indietro dopo gli errori in Roma-Genoa. Assistenti Berti e Dei Giudici con Paterna e Mariani al Var e all’Avar.

Lo strano caso di Abisso

Colpisce in negativo, invece, l’insistere su Abisso. Fermato la scorsa settimana dopo altri errori commessi in Bologna-Roma, il fischietto siciliano avrà un’altra chance e dirigerà Milan-Parma. Stesso discorso per Pairetto. Anche l’arbitro di Pinerolo sta attraversando un momento poco felice ma Rocchi ha deciso comunque di affidargli il caldissimo derby Como-Atalanta.

Riabilitato anche La Penna che dirigerà Bologna-Empoli, gara comunque di terza fascia, mentre è stato fermato Feliciani, bocciato anche in Inter-Empoli dopo le recidive in Monza-Milan. Perdonato anche Manganiello: arbitrerà Venezia-Verona.

Marinelli per Lecce-Inter

Scelta coraggiosa ma comprensibile per Lecce-Inter, affidata a Marinelli mentre si rivede Sozza per Udinese-Roma. Chiudono il quadro il semi-esordiente Bonacina per l’anticipo Torino-Cagliari e Rapuano per Lazio-Fiorentina.