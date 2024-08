Arbitri: Rocchi schiera tutti i big: Guida per Juve-Roma, Conte lo rincorse in campo per un errore

Massa dirigerà l’altra partitissima tra Milan e Lazio, a Marchetti la supersfida tra Inter e Atalanta. Per Napoli-Parma c'è Tremolada

Dopo aver lanciato soprattutto i giovani nelle prime due giornate di campionato Rocchi schiera l’artiglieria pesante per i big-match del terzo turno: ecco Guida per Juventus-Roma e Massa per Milan-Lazio. Queste le scelte del designatore.

Guida e quel precedente con Conte

All’Allianz per lo scontro diretto tra Juventus e Roma fischia Guida, che era stato tenuto “nascosto” nei primi due turni sia per conservarlo per la partitissima di Torino che per i suoi impegni internazionali. Guida è l’arbitro che nel 2013 venne rincorso in campo da Antonio Conte dopo un rigore non concesso in Juve-Genoa per fallo di mano di Granqvist, partita terminata poi in parità. “Non me la sono sentita” fu la giustificazione di Guida che mandò su tutte le furie la Juve. Marotta, allora dg bianconero, disse: “Da napoletano Guida ha evidenti problemi ad arbitrare la Juventus“. All’epoca il Var non era stato ancora introdotto, e la regola sul fallo di mano era meno rigida di quella attuale. In totale però il fischetto campano porta bene ai bianconeri: nei 25 precedenti si regstrano 17 vittorie della Juve, 6 pareggi e solo 2 sconfitte.

Guida fece infuriare Mourinho

Opposto il bilancio con la Roma: su 32 gare arbitrate da Guida la Roma ne ha vinte solo 11, pareggiandone 8 e perdendone 13. Si ricorda anche per la Roma qualche polemica, in particolare le lamentele legate al derby del 2021 perso contro la Lazio, dopo il quale Mou aveva sottolineato a Dazn come arbitro e Var (Guida e Irrati) non fossero stati all’altezza del bel calcio. I giallorossi avevano reclamato in quell’occasione per un mancato rigore su Zaniolo.

Massa e quei ricordi della Lazio

Massa dirigerà invece, come già l’anno scorso, Milan-Lazio. I rossoneri lo ricordano per un errore di due stagioni fa col Bologna quando l’arbitro fu al centro delle polemiche per non aver concesso due calci di rigore al Milan. Il primo per un pestone di Soumaoro su Rebic, il secondo per un fallo di mano non ravvisato di Lucumì. Il bilancio con i rossoneri in 22 gare dirette è di 7 vittorie, 10 pari e 5 sconfitte. Nei 28 incroci con la Lazio si registrano invece 12 vittorie dei biancocelesti, 6 pareggi e 10 sconfitte. Nella memoria diversi episodi negativi. In un Fiorentina Lazio di qualche anno fa condannò i biancocelesti a un pareggio all’ultimo minuto per un rigore inventato di Caicedo ai danni di Pezzella. In quell’occasione Tare e Inzaghi dissero più volte che Massa se lo sarebbero sognati per moltissimo tempo. In quella partita ci fu anche un altro episodio, Veretout, spinse in modo clamoroso Parolo in aria di rigore ma lui decise di non fischiare nulla, neanche di andare a visionare il tutto al Var.

In Lazio Inter del 2015, partita valida per la qualificazione in Champions della Lazio in piena lotta per il secondo e terzo posto, Hernanes segnò su punizione, una punizione che però, doveva essere annullata visto che ben 2 calciatori dell’Inter si trovavano sulla traiettoria del tiro ed erano entrambi in fuorigioco, comprendo tra l’altro, la visuale a Marchetti che non riuscì a vedere il pallone partite. Nel secondo tempo poi, altro gravissimo errore, Candreva parte in contropiede e inspiegabilmente, l’arbitro Massa fischia fuorigioco quando si trova ormai a tu per tu con Handanovic, in questo caso, l’esterno partì dalla propria metà campo, quindi il fuorigioco fu totalmente inventato. Successivamente, cacciò Marchetti per un fallo su Icardi, anche questo molto dubbio a seguito di proteste da parte del numero uno che era già ammonito, lasciando la Lazio in 9 (nel primo tempo fu espulso Mauricio). Nel 2017/2018 non vede due rigori (dal Var) per la Lazio contro il Milan, ma per fortuna qui i ragazzi s’imposero comunque con un sonoro 4-1.

Marchetti arbitra l’Inter, Tremolada al Napoli

Tra le altre designazioni Marchetti, che aveva ben diretto Verona-Napoli, dirigerà Inter-Atalanta. Fabbri, già visto in Empoli-Monza, arbitrerà Lecce-Cagliari. Per Napoli-Parma Rocchi dà fiducia a Tremolada, che non aveva convinto in Lazio-Venezia. Si rivede in A il comasco Colombo, finora utilizzato in B: dirigerà Fiorentina-Monza mentre Ayroldi, dopo Parma-Fiorentina sarà impegnato in Genoa-Verona.

Tutte le designazioni di serie A

Questo il quadro completo con tutte le designazioni per la terza giornata di A:

VENEZIA – TORINO Venerdì 30/08 h.18.30

MARCENARO

PERROTTI – CECCON, IV: RAPUANO

VAR: MERAVIGLIA AVAR: SOZZA

INTER – ATALANTA Venerdì 30/08 h.20.45

MARCHETTI

IMPERIALE – COLAROSSI, IV: SACCHI

VAR: MARINI AVAR: DOVERI

BOLOGNA – EMPOLI Sabato 31/08 h.18.30

MARINELLI

VECCHI – ROSSI M, IV: COLLU

VAR: PATERNA, AVAR: DOVERI

LECCE – CAGLIARI Sabato 31/08 h.18.30

FABBRI

CECCONI – BAHRI, IV: MONALDI

VAR: CHIFFI, AVAR: MARINI

LAZIO – MILAN Sabato 31/08 h.20.45

MASSA

MELI – ALASSIO, IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI, AVAR: SOZZA

NAPOLI – PARMA Sabato 31/08 h.20.45

TREMOLADA

BRESMES – ZINGARELLI, IV: LA PENNA

VAR: DI BELLO, AVAR: DI PAOLO

FIORENTINA – MONZA h. 18.30

COLOMBO

BERTI – MOKHTAR, IV: ZUFFERLI

VAR: GARIGLIO, AVAR: DI BELLO

GENOA – H. VERONA h. 18.30

AYROLDI

GIALLATINI – FONTEMURATO, IV: DI MARCO

VAR: SERRA, AVAR: MAZZOLENI

JUVENTUS – ROMA h. 20.45

GUIDA

CARBONE – PERETTI, IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO, AVAR: PATERNA

UDINESE – COMO h. 20.45

PRONTERA

BACCINI – ROSSI C., IV: GIUA

VAR: PAIRETTO, AVAR: CHIFFI