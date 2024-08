Guida, eredità Orsato inizia male, Rangers furiosi: peggior errore degli ultimi 30 anni

L'arbitro italiano sotto accusa, gli scozzesi sono stati eliminati ai playoff dalla Dinamo Kiev e si lamentano per essere stati danneggiati

Non c’è solo il lamento di Mourinho nel day after dei preliminari di Champions League: anche i Rangers protestano contro gli arbitri dopo essere stati eliminati e retrocessi in Europa League e nel mirino ci va l’italiano Guida, che ha diretto la gara di ieri con la Dinamo Kiev vinta per 2-0 dagli ucraini.

Da Mourinho a Clement, arbitri sotto accusa

Se lo Special One aveva fatto il diavolo a quattro dopo il flop del suo Fenerbahce, non è stato da meno il tecnico dei Rangers, Philippe Clement. Gli scozzesi sono stati fatti fuori al terzo turno preliminare di Champions dalla Dinamo Kiev che va avanti ai playoff, dove affronterà il Salisburgo (facendo un favore al Milan che ora passa in seconda fascia nel sorteggio del 29 agosto).

Gli ucraini si sono imposti per 2 a 0 con due reti nel finale di gara, ma Clement, si è infuriato contro l’arbitraggio dell’italiano Marco Guida, reo di aver preso quella che a suo dire è stata “la decisione peggiore che abbia mai visto in oltre 30 anni di calcio”.

Lo sfogo di Clement contro Guida

Clement si riferisce in particolare alla decisione di Guida di mostrare il secondo cartellino giallo all’ala dei Rangers Jefte al 50′ minuto, con il risultato ancora fermo sullo 0 a 0: “Ho rivisto le immagini, chiaramente non è fallo” – ha detto Clement alla BBC Scotland – “salta più in alto e questo è tutto ciò che succede. Non muove il braccio verso l’uomo o altro. Era un momento molto decisivo e, alla fine, ha ucciso il sogno dello spogliatoio e ucciso il sogno di oltre 50.000 tifosi. Ci si aspetta un livello migliore nel processo decisionale. Una decisone davvero orribile. Vorrei essere più esplicito, ma non vorrei avere una squalifica”.

Guida nuovo n.1 degli arbitri dopo addio Orsato

Guida, reduce da un brillante Europeo in Germania, è diventato il nuovo n.1 degli arbitri italiani dopo l’addio di Orsato e il designatore Rocchi si aspetta molto dal fischietto campano. Nato a Pompei nell’81, ma iscritto alla sezione arbitrale di Torre Annunziata, nella scorsa stagione 2Guida ha arbitrato 17 giornate del campionato di Serie A, tra cui big-match come Juve-Inter e il derby di Roma della 31ª giornata, vinto dai giallorossi per 1-0.

In Champions League sono 6 le partite totali dirette da Guida. Partendo da Galatasaray-NK Olimpia durante il 3º turno preliminare, ha poi diretto tre partite delle fasi a gironi,. Agli ottavi di finale l’italiano ha arbitrato la vittoria del Paris Saint-German ai danni della Real Sociedad, mentre i quarti di finale d’andata lo hanno visto impegnato per dirigere la partita tra Atletico e Borussia Dortmund, terminata con una vittoria degli spagnoli per 2-1.