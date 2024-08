Champions, sorriso Milan grazie alla Dinamo Kiev: le fasce delle italiane nel sorteggio

Il ko dei Rangers ai preliminari favorisce i rossoneri che accedono automaticamente in seconda fascia con Juventus e Atalanta. Dubbio fascia Bologna

La Champions League 2024-2025 si avvicina e già 29 squadre hanno ottenuto il pass per la qualificazione alla nuova competizione. Ma quali saranno le nuove divisioni in fasce? Il 29 agosto 2024 ci sarà il sorteggio definitivo, una volta che saranno terminati tutti i preliminari di accesso alla coppa dalle grandi orecchie. Riguardo le fasce, invece, quattro italiane su cinque già conoscono la propria di appartenenza. Tuttavia, restano ancora sette posti da assegnare, che saranno decisi nei prossimi turni preliminari. Come funzionerà la nuova Champions League e le date di inizio della competizione che quest’anno sarà in formato extra-large.

Champions 2024-25, cambierà il sorteggio: le nuove fasce

Una delle principali novità della prossima edizione della Champions League riguarda la modalità di suddivisione delle squadre nelle cosiddette “fasce”. Fino alla stagione attuale, le fasce determinavano la composizione degli otto gironi della fase iniziale. Con l’eliminazione dei gironi a partire dal 2024/25, le fasce serviranno a stabilire le otto diverse avversarie che ogni squadra affronterà prima della fase a eliminazione diretta. Come funzionerà il sorteggio della super Champions League?

Champions League 2024-25: come si accede in prima fascia

Anche nella prossima stagione, i piazzamenti nei campionati nazionali continueranno a determinare quali squadre parteciperanno alla Champions League. Tuttavia, anche vincere un campionato non garantirà più automaticamente l’accesso alla prima fascia, come avveniva in passato. Infatti, la prima fascia sarà riservata al Campione d’Europa e alle prime otto squadre nel ranking UEFA per club.

Champions League: nuove regole per divisione squadre

Secondo i documenti ufficiali della UEFA, le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro urne da nove squadre ciascuna, basandosi sul coefficiente UEFA degli ultimi cinque anni. Nella prima fascia troveremo la squadra Campione d’Europa e le otto squadre meglio classificate nel ranking UEFA, mentre nelle fasce 2, 3 e 4 le squadre saranno distribuite in base al loro ranking, esattamente come accadeva finora.

Champions League 2024-25: le fasce delle italiane

Tra le squadre italiane, l’Inter è già certa della prima fascia, mentre Juventus, Atalanta e Milan (dopo l’eliminazione del Rangers Glasgow ad opera della Dinamo Kiev) si posizioneranno sicuramente in seconda fascia. Il Bologna, invece, sarà probabilmente inserito in quarta fascia, anche se attualmente si trova in terza considerando solo le squadre già qualificate.

Champions League 2024-25: il calendario e la data di inizio

I turni preliminari di Champions League, che si concluderanno il 28 agosto, definiranno le ultime squadre qualificate. Sarà necessario attendere questi scontri per conoscere definitivamente il gruppo delle 36 squadre che prenderà parte alla nuova edizione della Champions League.

La prima giornata comincerà il 17 settembre, mentre l’ottava e ultima giornata sarà il 29 gennaio 2025. Dopo gli spareggi, che verranno sorteggiati il 31 gennaio 2025 e giocati l’11-12 febbraio e il 18-19 febbraio, ci sarà l’ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale del resto del tabellone, che sarà sempre a Nyon, il 21 febbraio 2025. Per quanto riguarda la fase finale del torneo, gli ottavi di finale si giocheranno il 4-5 marzo e 11-12 marzo, mentre i quarti di finale saranno l’8-9 aprile e 15-16 aprile. La semifinale verrà invece giocata il 29-30 aprile e 6-7 maggio.

Clicca qui per scoprire come vedere la nuova Champions League 2024-25.