Sky: 1900 partite in diretta, le novità sulla Champions League, tutti i campionati stranieri live

Annunciato il nuovo palinsesto sportivo con la copertura degli eventi e format televisivi per l'emittente satellitare: esclusiva su nuova Champions

Dove vedremo le partite di Serie A e Champions? Saranno 11 mesi di spettacolo sportivo, tra eventi e non solo, per la nota emittente pay satellitare. E’ stata presentata quest’oggi l’offerta televisiva Sky della stagione calcistica 2024-2025: saranno oltre 1.900 partite in programma fino al prossimo luglio 2025. La programmazione coprirà campionati nazionali e internazionali, offrendo più di 4.000 ore di diretta, comprese analisi e approfondimenti. Tutto sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW, garantendo una copertura completa e di qualità.

Sky, il ritorno della Serie A 2024-25: l’offerta completa

Dal 17 agosto, la Serie A Enilive torna su Sky con tre match in co-esclusiva per ogni giornata, per un totale di 114 partite. Le partite si svolgeranno in nuovi slot serali: il sabato alle 20:45, la domenica alle 18:00 e il lunedì alle 20:45. Sky trasmetterà almeno 30 dei migliori 76 match della stagione, tra cui 4 big match: Juventus-Roma, Inter-Juventus, Juventus-Torino e Milan-Inter.

Sky, anche la Serie C NOW 2024-25 è pronta a ripartire

Anche la Serie C NOW partirà ad agosto 2024: da venerdì 23, con oltre 1.143 partite trasmesse. Saranno compresi nel bouquet anche i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura anche grazie agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo.

Su Sky ci saranno anche Premier e Bundesliga

Tra i campionati internazionali, Sky offrirà la Premier League inglese (in esclusiva fino al 2028) e la Bundesliga tedesca, con copertura esclusiva. Il campionato inglese sarà visibile su Sky con 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night.

Per le grandi sfide di Germania: la Bundesliga in esclusiva, dal 23 agosto, che vedrà in campo fino a 5 match per ogni turno, la Zweite Liga – la Serie B tedesca partita il 2 agosto -, la German Cup – DFB-Pokal al via il 16 agosto, oltre alla Coppa di Germania e alla Supercoppa rispettivamente il 16/08 e 17/08

Sky all-in sulle Coppe europee: la nuova Champions League

La stagione 2024-2025 vedrà un cambiamento epocale nel format della UEFA Champions League, che partirà il 17 settembre con cinque squadre italiane in campo. Sky trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite della competizione. Anche la UEFA Europa League e la UEFA Conference League vedranno un nuovo format, con tutte le 342 partite in esclusiva su Sky e NOW, grazie a Diretta Gol. Il 14 agosto, la UEFA Super Cup tra Real Madrid e Atalanta inaugurerà ufficialmente la nuova stagione europea.

Le produzioni originali e approfondimenti di Sky Sport

Sky Sport continuerà a offrire produzioni originali e approfondimenti di alta qualità, con programmi come ‘Federico Buffa Talks’, ‘L’Uomo della Domenica’ di Giorgio Porrà, e il ‘Di Canio Premier Special’. Questi programmi racconteranno storie e personaggi iconici del calcio mondiale, arricchendo ulteriormente l’offerta dell’emittente satellitare per la nuova stagione.

Il dream team di Sky

A raccontare la stagione un vero dream team di giornalisti e talent con tante conferme e cinque nuovi “convocati”: il grande ritorno su Sky Sport di Zvonimir Boban, gli arrivi di due tra le migliori “seconde voci” del commento calcistico, Riccardo Montolivo e Massimo Gobbi, e il debutto in Italia di Blerim Dzemaili. Per la prima volta in tv, su Sky Sport arriva anche l’ex attaccante della Juventus campione d’Europa nel 1996, Michele Padovano, che sarà anche protagonista di un nuovo documentario autobiografico sulla sua storia sportiva e sulla drammatica vicenda umana del calvario giudiziario di cui è stato vittima, prima della completa assoluzione dopo 17 anni. Nuovo ingresso anche nella grande squadra dei telecronisti di Sky Sport: arriva Stefano Borghi. Tra i talent, tornano anche i commenti autorevoli di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Aldo Serena e Nando Orsi. Al centro del racconto i giornalisti della redazione di Sky Sport e gli editorialisti più apprezzati dagli abbonati, come la “prima firma” dello studio di Champions League Paolo Condò, Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino.