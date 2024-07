Serie A, big-match su Sky e Dazn: tutto deciso, ecco quali e dove si vedranno

Le tv si sono ritrovate a tavolino per decidere in anticipo la trasmissione delle 20 migliori partite del campionato: questa la suddivisione

Sky o DAZN? Dove vedere la Serie A e i suoi big match? La Lega Serie A ha già svelato le scelte relative alle partitissime della stagione 2024/25, specificando quali partite saranno trasmesse anche da Sky oltre che da DAZN. Come già avvenuto nel triennio 2021/24, DAZN trasmetterà tutte le 10 partite di ogni giornata di campionato, di cui sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. Tuttavia, rispetto al recente passato, Sky potrà trasmettere un maggior numero di big match grazie alla struttura del nuovo bando per la vendita dei diritti TV 2024/2029.

Serie A: nuove modalità di scelta delle partite tra SKY e DAZN

A partire dalla prossima stagione, cambiano le modalità e l’ordine in cui DAZN e Sky sceglieranno le partite da trasmettere. Il bando sui diritti TV specifica che i Licenziatari dei Pacchetti 15terA e 15terB hanno il diritto di esercitare la scelta dei cosiddetti “Pick” in base al calendario pubblicato dalla Lega Serie A, agli slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti e alle altre previsioni del bando.

Serie A: la nuova distribuzione delle partite tra Sky e DAZN

Le partite di ogni giornata sono così suddivise tra i diversi pacchetti:

– Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN

– Sabato, ore 15.00 – slot DAZN

– Sabato, ore 18.00 – slot DAZN

– Sabato, ore 20.45 – slot DAZN e Sky

– Domenica, ore 12.30 – slot DAZN

– Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

– Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

– Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky

– Domenica, ore 20.45 – slot DAZN

– Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky

Serie A: cambiamento nello Slot-orario per le partite di Sky in TV

Rispetto alla stagione precedente di Serie A, gli slot a disposizione di Sky subiranno quindi alcune modifiche. Rimangono invariati gli slot del sabato alle ore 20.45 e del lunedì alle ore 20.45, mentre lo slot della domenica alle 12.30 viene sostituito con lo slot della domenica alle ore 18.00 per l’emittente satellitare.

Serie A: selezione anticipata dei big-match

Un’altra novità importante è la selezione anticipata dei big match. Le emittenti si sono ritrovate a tavolino per decidere in anticipo la trasmissione delle 20 migliori partite del campionato.

– Pick “top match”: 20 gare per stagione sportiva

– Pick “matchday”: le rimanenti 360 gare per stagione sportiva

Serie A: quali saranno i big match trasmessi da Sky e DAZN

La Lega Serie A ha ufficializzato le partite di cartello che saranno trasmesse anche da Sky. A seguito della pubblicazione del calendario della Serie A 2024/2025, la Lega ha comunicato le scelte operate dagli assegnatari dei Pacchetti DAZN (Pacchetto 15terA) e SKY (Pacchetto 15terB).