Are, Brignone vince il gigante e vede la Coppa, rimpianti Goggia e...Colturi: Bassino, squalifica e spy story

Federica allunga nella generale su Gut-Behrami ma vuole anche la coppa di specialità: "Che duello con Robinson". Flop Sofia, mentre è giallo: da Bassino accuse di sabotaggio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Le mani sulla Coppa del Mondo. Non ancora sulla Coppetta di specialità, nella quale nonostante cinque successi è ancora seconda, a -20 da Alice Robinson. Federica Brignone è sempre più fenomenale, trionfa anche ad Are e “vede” il successo nella generale: 322 i punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami, soltanto nona in Svezia e capace di arrivare al traguardo nella seconda manche nonostante la perdita di uno dei due bastoncini. Ma nella mente della “Tigre” c’è la classifica di gigante, in cui sarà duello fino alla fine con la neozelandese Robinson, sempre a podio in tutte le gare stagionali in questa specialità.

Gigante Are, Brignone vince e sfida Robinson

“Ho spinto tantissimo dall’inizio alla fine”, le parole di Brignone all’arrivo, dopo il grosso spavento per un rimbalzo che stava per spingerla fuori pista nel finale di gara, quando aveva già un ampio vantaggio. “Queste sono le condizioni che più mi piacciono, la pista quando è così salata. Are é uno dei miei giganti preferiti, l’ho sempre detto. E per quanto mi riguarda sto vivendo un momento incredibile. La sfida nel gigante? C’è grande competizione con Robinson, é sempre stata sul podio quest’anno e sono contenta di poter lottare con lei”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La delusione per Goggia e per “l’albanese” Colturi

Paolo De Chiesa, dagli studi Rai, ha celebrato una volta di più la grande prova di Fede: “Abbiamo visto lo strapotere fatto persona di Federica Brignone rispetto al resto del mondo: c’è stato anche un rimbalzo, ma è riuscita a stravincere ancora. Quando è arrivata in gigante ha vinto sempre. E oggi ha sfatato un tabù: è la prima volta che vinto col pettorale numero 1“. Peccato per Sofia Goggia: “Era seconda prima dell’errore, quindi ampiamente sul podio. Stava andando come un treno, purtroppo la traiettoria d’ingresso dopo aver tagliato un dosso è stata fatale”. E peccato anche per Lara Colturi, splendida terza: “Dispiace tanto che corra per l’Albania, lei è italiana ed è una fenomena sin da bambina. Tanti fenomeni si perdono per strada, lei no”.

Bassino, accuse di sabotaggio dopo la lite tra skimen

Proprio De Chiesa ha dato in diretta dettagli sulla clamorosa squalifica di Marta Bassino, estromessa dopo la prima manche (era 14ma) per aver utilizzato una sciolina contenente fluoro. Provvedimento costatole le finali di coppa a Sun Valley. “Sono solo voci, ma a quanto sembra sarebbero in corso delle indagini per contaminazione“, il retroscena dell’ex campione. “Ieri lo skimen di Bassino ha avuto un acceso diverbio con gli skimen della squadra slovena per della musica troppo alta. Secondo il team azzurro ci sarebbe stata un’azione di sabotaggio. Ovviamente il condizionale è d’obbligo, riportiamo solo delle voci che arrivano da Are”.