Argentina, Lautaro Martinez: "Vincere in Brasile fa godere doppio"

Queste le parole ai microfoni di TycSports dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez subito dopo la vittoria nella finale di Copa America contro il Brasile per 1-0 al Maracanà di Rio de Janeiro: “Incredibile, la verità è che è una cosa davvero sognata, indescrivibile. Penso che abbiamo fatto un grande torneo, abbiamo meritato di vincere. Ci sono persone nuove, persone che hanno fame, ragazzi giovani, abbiamo spinto, perché ci sono quattro ragazzi come Di Maria che ha dato tutto per essere qui e oggi ha segnato il gol. Oggi tutti hanno dato quello che avevano avevano e questo ti motiva a continuare. È un chiaro esempio di come devi difendere questa maglia, questo paese. Sono orgoglioso di appartenere a questo gruppo, di tutto il lavoro che abbiamo fatto, e felice per la famiglia, che non vediamo da 40 o 50 giorni e continua a sostenerci. C’era poco di cui parlare, era tutto nelle nostre mani. Argentina-Brasile si sarebbe dovuto giocare in Argentina: l’hanno fatta giocare qui e oggi si gode il doppio. Giocare contro il Brasile è sempre speciale e oggi l’Argentina ha mostrato di essere più forte. Sono consapevole di ciò che rappresenta questa maglia e questa medaglia, che indosserò per tutta la vita. È passato molto tempo da quando abbiamo vinto un titolo, 28 anni dalla Copa América e 35 dalla Coppa del Mondo. Speriamo di poter continuare a lavorare come stiamo facendo, questo deve essere l’inizio per qualificarsi per la Coppa del Mondo e preparare tutto per quello che verrà”.

OMNISPORT | 11-07-2021 12:48