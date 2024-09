Argentina, tris al Cile: Dybala con la 10 di Messi segna e l’esultanza di Oriana è virale

L'Argentina liquida il Cile 3-0 e blinda il primato nelle qualificazioni al Mondiale 2026: Dybala ritrova il gol dopo più di due anni. Allarme Nico Gonzalez per la Juve

Il ritorno di Dybala. Dopo Lautaro Martinez, tocca alla Joya riprendersi l’Argentina. Saltata la Coppa America per scelta tecnica, l’attaccante della Roma è stato convocato da Scaloni e ha anche timbrato il cartellino con addosso la 10 di Messi nel 3-0 della Seleccion al Cile.

Tris Argentina: segna Dybala, Oriana ruba la scena

Non c’è stata partita al Monumental: l’Argentina ha liquidato il Cile con un secco 3-0 nella settima uscita valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026, blindando così il primato con 18 punti. Ad aprire le danze a inizio ripresa è stato MacAllister, poi nel finale sono arrivate le reti di Julian Alvarez e soprattutto di Dybala, che indossava la ’10’ lasciata libera dall’infortunio di Leo Messi. Al gol del giocatore della Roma, reduce da un’estate turbolenta per ragioni di mercato ed entrato a 20′ dal triplice fischio, ha fatto seguito l’esultanza divenuta subito virale della moglie Oriana Sabatini, letteralmente scatenata in tribuna.

Il ritorno di Dybala in nazionale e le parole di Scaloni

Per la Joya non è stato affatto facile digerire la mancata convocazione in Coppa America. Ora, però, ha l’occasione di riconquistare l’Albiceleste, che deve colmare il vuoto lasciato in nazionale da Di Maria. Molto dipenderà anche dal suo percorso con la Roma dopo essere stato a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita: se Dybala, tornato al gol dopo oltre due anni, riuscirà a trovare continuità di rendimento, le porte della Seleccion saranno sempre aperte. Lo ha lasciato chiaramente intendere Scaloni: “Paulo ha abbastanza esperienza per indossare la dieci. È un giocatore che quando è in forma fa la differenza, può darci tanto”. Il ct spiega poi le ragioni che lo hanno indotto a non convocare Dybala per la Coppa America: “Non era nelle migliori condizioni fisiche possibili”. Così l’attaccante sulla ‘diez’: “So che è la maglia di Leo, non sapevo se accettarla o meno, è stata una decisione dello staff tecnico. Una responsabilità molto bella”.

Juventus in ansia per Nico Gonzalez: che cosa è successo

Dopo l’infortunio di Conceicao, la Juventus rischia di perdere anche un altro dei suoi nuovi acquisti. Al minuto 53 della sfida col Cile, infatti, Nico Gonzalez è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco zoppicante. L’ex Fiorentina ha accusato un problema muscolare alla gamba sinistra: soltanto gli esami strumentali stabiliranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Da segnalare l’esordio in nazionale dell’attaccante della Lazio Castellanos.